El mundo de la alta gastronomía se dio cita en Lima, Perú, para revelar la lista de The 50 Best Restaurants 2026. En esta edición, el restaurante español Asador Etxebarri fue reconocido como The World’s Best Restaurant 2026. El chef Victor Arguinzoniz sucede a Maido, que ahora ingresa al exclusivo salón de la fama Best of the Best.

The World’s Best Restaurants 2026 miró a lo mejor de la gastronomía mundial. Foto: The World’s Best Restaurants 2026 / A.P.I.

La región latinoamericana destacó con galardones especiales y presencia en el ranking:

Tuju (São Paulo) obtuvo el Highest New Entry Award , debutando en el puesto No.16.

, debutando en el puesto No.16. Quintonil (Ciudad de México) fue galardonado como The Best Restaurant in Latin America , ocupando la 4ª posición.

, ocupando la 4ª posición. El Chato (Bogotá) reingresó a la lista en el puesto No.46.

Nuevos ingresos a la lista del 1 al 50 incluyen a Nuema (Quito) en el puesto No.37.

Álvaro Clavijo de El Chato en The World’s 50 Best Restaurants 2026. En 2025, su restaurante en Bogotá fue número uno en Latinoamérica. Foto: Giancarlo Aponte Fernández

El Chato alcanza la cima: el restaurante bogotano es ‘The Best Restaurant in Latin America 2025′

En el ranking general, otros restaurantes de la región también figuran:

Kjolle (Lima) - No. 7

Mérito (Lima) - No. 13

Boragó (Santiago) - No. 22

Lasai (Río de Janeiro) - No. 25

Celele (Cartagena) - No. 31

Don Julio (Buenos Aires) - No. 44

Mayta (Lima) - No. 45

La presencia del listado en suelo latinoamericano coincide con un momento de notable vigencia y relevancia para la alta cocina de la región. Con un total de 11 restaurantes en el Top 50 mundial, América Latina se sitúa como la segunda fuerza gastronómica del planeta, a la par de Asia y solo por detrás del bloque europeo.

El top 10

1 Asador Etxebarri / Atxondo

2 Gaggan / Bangkok

3 Alchemist / Copenhague

4 Quintonil / Ciudad de México

5 Wing / Hong Kong

6 The Chairman / Hong Kong

7 Kjolle / Lima

8 Kadeau / Copenhague

9 Diverxo / Madrid

10 Plénitude / París

La votación

La lista The 50 Best Restaurants 2026 se crea a partir de los votos de The 50 Best Restaurants Academy, integrada por más de 1,100 expertos internacionales de la industria restaurantera, con una distribución de género 50/50, de los cuales al menos 25 por ciento se renueva cada año.

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The Academy está dividida en 28 regiones distintas alrededor del mundo, con divisiones diseñadas para representar la escena restaurantera mundial de manera justa. The 50 Group trabaja con Deloitte para garantizar la autenticidad del proceso.

The World’s 50 Best Restaurants 2026 da paso ahora a la versión latinoamericana de la entrega, el 1 de diciembre, en Guadalajara. Colombia aspira de nuevo a ser protagonista. Foto: Giancarlo Aponte Fernández

Guadalajara se prepara

Por primera vez, Guadalajara será sede de la ceremonia de premiación de Latin America’s 50 Best Restaurants 2026, que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre. Será la cuarta ocasión en que México recibe este prestigioso evento, que reunirá a los principales referentes de la gastronomía latinoamericana y celebrará la riqueza, innovación y diversidad culinaria de la región.

Reconocida como una de las capitales culturales más célebres de México, Guadalajara ofrece el escenario ideal para la 14ª edición de los premios. La capital de Jalisco está estrechamente ligada a algunas de las tradiciones más emblemáticas del país, como el mariachi, la charrería y el tequila. La identidad culinaria de la ciudad es igualmente distintiva, arraigada en tesoros gastronómicos locales como la birria, las tortas ahogadas, el tejuino y la jericalla, todo ello complementado por una escena restaurantera contemporánea en auge.

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Paolo Passoni, director de Alianzas Internacionales y Eventos de Sanpellegrino, señala: “Nos honra continuar nuestra duradera asociación con Latin America’s 50 Best Restaurants en la llegada de los premios a Jalisco por primera vez. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a la comunidad culinaria mundial a una región cuya rica herencia gastronómica y reconocida hospitalidad ofrecen el escenario perfecto para celebrar la excelencia y la innovación”.

Por su parte, Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, afirmó que “la llegada de Latin America’s 50 Best Restaurants a Guadalajara confirma lo que los propios chefs y productores de Jalisco han estado construyendo durante años: una gastronomía con identidad propia, capaz de competir y estar a la altura de lo mejor del continente.