El poder de los tacones: Un encuentro para el cambio social en Bogotá

El encuentro promete ser un espacio intergeneracional para compartir experiencias de resiliencia, liderazgo y cambio social. Desde senadoras hasta emprendedoras, pasando por figuras del automovilismo, escritoras y líderes sociales, las participantes buscan no solo inspirar, sino también crear redes de colaboración que trasciendan el evento.

Además, habrá una edición especial en vivo de “El Poder de los Tacones Live” , con la empresaria Julia Barreto , conocida por ser la primera mujer inversora del programa Shark Tank Colombia. También participarán Diana Cerón , escritora, youtuber y best seller, y Mima Peña, directora del pódcast “Come Cuento” .

La directora del evento, Gladys Mezrahi, fundadora de “The Power of the Heels Foundation”, destacó que este encuentro “estará dedicado a cada mujer y niña que se atreve a pensar diferente, y a cada niña que aún no sabe que también puede hacerlo”.