El poderoso salmo que sirve para limpiarse de los pecados

Las oraciones son las forma en la que una persona eleva plegarias al Dios, Todopoderoso, con el fin de buscar algún favor o ayuda en especial. Sin embargo, el tiempo y las palabras usadas para este fin también suelen realizarse para agradecer por el día a día, así como reconocer y dejar en las ‘manos’ del Señor, los errores o faltas cometidas.

De hecho, la confesión y el arrepentimiento es una de las formas en que se busca obtener una reconciliación con el Ser Supremo. En la religión católica, los feligreses acuden a un sacerdote para exponer sus ‘faltas’, a la espera de que, a través del religioso, se acceda al perdón de Dios.

No obstante, las oraciones y versículos establecidos en la Biblia, se han convertido en la ayuda idónea para hacer un cambio de vida, con el fin de, a través de la comunicación con Dios, la persona pueda lograr un arrepentimiento sincero, según los creyentes.

Salmo 51: arrepentimiento, y plegaria pidiendo purificación

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 2 Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 3 Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí.

4 Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos; para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. 5 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. 6 He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.

7 Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve. 8 Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. 9 Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.

11 No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. 12 Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. 13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. 14 Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; cantará mi lengua tu justicia.

15 Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. 16 Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto. 17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 18 Haz bien con tu benevolencia a Sion; edifica los muros de Jerusalén. 19 Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada; entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.