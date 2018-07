"Al final se trata de hacer lo que me venga en gana, ¿no?", Tash Sultana

Estalló hace meses, cuando sus videos repentinamente comenzaron a sumar decenas de millones de reproducciones en Internet. Pero como bien lo explica, por más que lo parezca, nada de lo que le ha sucedido es producto de la suerte. Y al verla tocar, verla manejar su propio ritmo y melodía por medio de ‘loops‘ y pedales, y verla sumar su sentida voz, se entiende por qué.

Tash Sultana, hoy de 23 años, lleva toda su vida tocando música, guitarra, teclados, percusión y muchos más instrumentos, y también ha tenido que lidiar con su dosis de líos personales, factores que a su joven edad la dotan de suficiencia y perspectiva dignas de un músico veterano. Su canción ‘Jungle’ le valió premios y reconocimientos. También hizo parte de la renombrada banda sonora de FIFA18, algo que ayudó a masificarla aún más, pero Sultana quiere demostrar que su arte es más que un video viral y una canción que pegó en la radio mundial (y en medios streaming, donde suma 70 millones de reproducciones). La muy franca nativa de Melbourne habló con SEMANA sobre el pasado, el presente y el futuro.

SEMANA: Hola Tash, ¿cómo le va hoy? Gracias por este tiempo.

Tash Sultana: Todo marcha bien, gracias a ustedes por tenerme

SEMANA: ¿Está bien si le digo Tash? ¿Natasha? ¿Le da lo mismo?

T.S.: No me da la mismo. Mi nombre es Tash.

SEMANA: Por ahora son pocos los lazos de Colombia con su música, pero los hay gracias a Internet y a un popular videojuego (sobre el cual preguntaremos luego). Para empezar, háblenos de la ruta que la llevó de tocar su guitarra por primera vez hasta este punto en el que hace giras mundiales...

T.S.: Empecemos pues en el principio. Creo que el destino tiene que ver en todo esto. Pero, obviamente, he dejado la piel, he trabajado muchísimo para llegar al lugar en el que estoy y nada de esto sucedió de un día para otro. Empecé de muy niña, de joven quise tocar en vivo, y se dio en las calles. Luego salté a hacerlo en clubes, desde que tenía 14 años, y para hacerlo tuve que usar una identificación falsa que certificaba que tenía 18. Ha sido un recorrido largo, diez años de trabajo sólido, y ahora ese camino me trae a un punto al que poca gente llega. Estoy muy agradecida por esto.

SEMANA: Como lo cuenta, ha sido un largo ‘guerreo‘, ¿la ha cambiado este camino? ¿Ha cambiado su manera de ver la música y la vida?

T.S.: La música no ha cambiado mi manera de ver el mundo. Ir de gira no ha cambiado mi manera de ver el mundo. Pero cuando regreso a casa me doy cuenta de que siento un mundo distinto. Es impactante estar siete meses de gira por el mundo y luego regresar, y tratar de ajustarse a lo que en teoría es la vida normal pero ya no lo es. Este no es un trabajo como otros, tocar shows noche tras noche tras noche, no se marca tarjeta y no se va a casa al lugar privado. Así que cuando se da, es extraño ir a casa, a la ‘normalidad‘ que ya no es.

Estar de gira le gusta, pues ya le tiene la medida. Aún así, sabe que no es algo que quiere hacer toda su vida. Foto: Dara Munnis.

SEMANA: ¿Estos cambios lastiman las relaciones con sus seres más queridos?

T.S.: En este caso sí creo que todo sigue igual. Como todo el mundo, he tenido mis luchas personales, pero sigo considerando amigos a quienes consideraba amigos a los 5 años. Claro, no los puedo ver tanto como solía, pero cuando estoy en Melbourne hago el esfuerzo de ver a cuantos pueda, de reunirnos todos. Han sido mis amigos siempre, desde antes de que me fuera bien, y seguirían siendo mis amigos si no me hubiera ido bien. Es así de simple.

SEMANA: Ha alcanzado un escenario global, ¿le hace sentir presión?

T.S.: Para ser honesta, no siento ninguna presión.

SEMANA: Fantástico... ¿qué viene entonces para esta Tash Sultana libre?

T.S.: Lo que va a suceder es esto: sacaré muy pronto mi álbum, y después lo tomaré desde ahí. Ahora, también estoy a punto de comprar un estudio, y así comenzaré producir, trabajar y escribir canciones para otros artistas. También me interesa la idea de hacer bandas sonoras, me gusta la música instrumental emparejada con imágenes en movimiento. Pero todo eso vendrá luego, ahora tengo mi álbum y es lo que me ocupa.

SEMANA: ¿Cómo describe su álbum?, ¿qué le representa?

T.S.: Fácil, me representa meses y meses de trabajo muy duro. Fue un desafío enorme y estoy muy orgullosa del resultado. Es un trabajo maduro, establece una diferencia entre lo que hago ahora y todo lo que produje y compuse en el pasado. Ahora tengo 23 años, y mucho de lo que se conoce de mi música lo hice a mis 18, mucho antes, y es diferente. Era una niña, ya no lo soy. Creo que ahora soy una mejor música, que me he tomado el tiempo para aprender con paciencia, y que esforzarme mucho valió la pena.

Su EP Notion, un fenómeno, pero Tash Sultana asegura que lo que viene pronto es “más maduro”.

SEMANA: ¿Aparecen sus influencias en el disco, en su música?

T.S.: Amo la música, muchos tipos de música, pero hago lo mío. No me gusta encasillarme en un género, cuando toco a veces sale más soul, a veces más blues, o reggae, o jazz... y adoro las guitarras estilo flamenco... Creo que tomé fracciones de todos esos estilos que amo y así armé lo mío. Escribo canciones que pueden ir a la radio, pero también piezas instrumentales y orquestales. Al final se trata de lo que me venga en gana hacer, ¿no?

SEMANA: Con respecto a sus toques en vivo, una actividad que hace durante meses, noche tras noche, ¿aún siente fresca esa experiencia?

T.S.: Se siente muy bien ahora. Con mi equipo de gente hemos ido puliendo un sistema que funciona como reloj suizo y nos permite ofrecer un gran espectáculo. Sobre el tiempo largo de gira... en la práctica, solo hago tours por lapsos de máximo cuatro semanas seguidas. Alterno, voy a casa un rato. A veces asumo periodos de tres semanas de conciertos y me tomo tres semanas en casa. Lo hago pues sé que así me funciona, es bueno relajarse también.

SEMANA: Su canción ‘Jungle’ fue escogida para hacer parte del juego FIFA18, que en términos generales apunta a una audiencia masculina joven. La canción estalla, ¿qué le dice a usted este hecho? ¿Importa?

T.S.: Importa. Es sencillo de ilustrar, por causa de esto los shows que he tocado en Suramérica y América Central han agotado su boletería. La gente escucha la canción en el juego, uno que vende casi 20 millones de copias, que es un puto montón, y mi canción está en cada una de esas copias...

Es genial, pero... mire, así veo ‘Jungle’: es la canción que escribí cuando no pensaba en otra cosa, solo la escribí, y resulta que llamó la atención del mundo. Y ahora que tengo la atención del mundo, la puerta está abierta. La canción fue la llave, y ahora que grabé mi álbum, una obra que me representa como artista y música, veo Jungle como esa pieza que pega en la radio pero que no me importa más que el resto. No es mi favorita y no me hace sentir como estas que escribí para el álbum.

‘Jungle’, un fenómeno del que, a su manera, se quiere despegar.

SEMANA: ¿Puede compartir sus favoritas del nuevo trabajo? Para estar pendientes una vez salga...

T.S.: Free Mind, Pink Moon, y Seven, la instrumental. Ese es mi top tres.

SEMANA: ¿Hay un momento específico en el que supo que la música sería parte de su vida?

T.S.: Diría que toda mi vida se ha sentido así.

De muy niña cogió la guitarra de su abuelo, el resto de la historia se sigue escribiendo. Foto: Archivo particular.

SEMANA: ¿Cómo escucha la música que escucha?

T.S.: Con audífonos ‘dude‘.

SEMANA: Sobre lo que nos mencionaba antes, de su estudio, ¿hay algún sonido particular que quiera explotar?

T.S.: Quiero trabajar con la música, con músicos, producir, pues la verdad no quiero andar de gira el resto de mi vida. No creo que sea una forma sostenible de vivir, y quiero sumarle dimensiones a lo que hago.

Dice que quiere componer para otros, producir para otros. Aquí, un cover suyo de ‘Electric Feel‘, himno de MGMT.