“Espero que la gente sienta un viaje de emoción y euforia”: creador de las visuales de The Chemical Brothers

*Entrevista publicada en diciembre de 2015. Republicamos porque fue espectacular lo que Chemical Brothers entregó visualmente en el FEP 2023.

Tiene nombre de economista insignia pero es la persona que visualmente ha apoyado por décadas a los Chemical Brothers. Diseñó el escenario, las luces y las visuales del show que este lunes presentarán los británicos en la capital, y Semana.com habló con él sobre sus influencias y lo que pueden esperar los colombianos del show en el marco del festival Sónar. ¿Resumen? Que Corferias se atenga al estallido musical y visual que le viene encima.

Semana.com: Usted espera su segundo hijo en cualquier momento, ¿cómo compara la creación artística a la creación humana?

Adam Smith: En el embarazo la mujer hace la mayoría del trabajo y si bien me felicitan digo que poco lo merezco. Pero ya tengo una hija de 2 años y medio, y ver los ojos a través de esa niñez me hace recordar los pequeños detalles, apreciar una hoja, un poco de agua, de tierra, y fascinarse con eso es algo hermoso. Los niños enseñan mucho a estar presente en el momento, sin concepto de futuro o pasado, y es ahí donde la creatividad vive. Cuando se tienen ideas, es en el momento que se viven, y adoro filmar porque hay que decidir rápidamente, seguir instintos sin tiempo para pensar de más las cosas. Es un regalo inmenso. Los chicos también obligan a apreciar el tiempo, hay que hacer todo mas enfocado, mas eficientemente para poder pasar más ratos con ellos.

Semana.com: Describa la experiencia de trabajar con los Chemical Brothers en todos estos años de colaboración artística.

A.S.: Estoy muy agradecido con ellos, ha sido un regalo enorme. Hemos crecido juntos, los espectáculos han crecido por el éxito y ha sido una experiencia increíble. Porque, digamos, haciendo películas usualmente hay mucha gente con opiniones, mientras que con los Chemical son ellos dos los que cuentan, sin compañías ni patrocinadores. Siempre ha existido mucha confianza, creencia, y fe, no trabajamos desde el miedo de querer recuperar una inversión. Los Chemical saben que venderán entradas, el dinero no es lío, creen en la inversión que se necesita para dar libertad creativa a gente creativa.

Semana.com: ¿Cómo se reinventan?

A.S.: Simple, apuntamos a hacer cada show mejor que el pasado. Tratamos de ajustar y mejorar. A veces la música dicta la idea visual. Ellos también expresan su opinión pues saben lo que quieren. Hicimos algo para el nuevo show, y habíamos reclutado a 40 personas. Ellos o descartaron pues pensaban que eso le robaba a la audiencia una experiencia. Y si bien dolió cuando lo dijeron, supe que tenían razón. Y volvimos a pensar nuevas ideas. Es liberador pues en medios como la televisión o el cine se juega a la segura, por temor a lo que piensen los demás, algo que puede a veces matar la creatividad, pero aquí no pasa eso. Esta es una situación contraria, me piden “házlo más salvaje, más loco, más extraño”.

Semana.com: Colombia ya experimentó un Dj Set de los Chemical Brothers, explíquenos qué puede esperar en Colombia de este Live Set.

A.S.: Espero que la gente sienta un viaje emocional, que suba, que baje, en emoción, euforia, algo de temor y algo de fraternidad. La música es genial, las nuevas canciones de los Chemical Brothers suenan impresionante en vivo, tenemos muchas nuevas visuales y el show es distinto a como lo hemos hecho antes. Tratamos de comunicar lo que nos transmite la música y el resultado es un bombardeo a los sentidos. Queremos mover a las personas, desatar una respuesta que vaya más allá de “vamos a bailar”. Es una experiencia sesorial.

Semana.com: ¿Qué lo inspira? ¿Qué influencias se dejan sentir en este Set?

A.S.: Mucho ‘performance’. Por ejemplo para una tonada como ‘Galvanize’ trabajamos con un bailarin clásico indio, Akram Khan, y lo transformamos en una especie de figura de alambre, una que juega con las luces y se ve atrapado por ellas, así que tenemos a las visuales y a las luces interactuando. Trabajando con gente como él, viendo su interpretación de la música, trabajando para armar una coreografía es una verdadera inspiración. Otra pieza está basada en un cineasta, Kenneth Anger, un director de los 60′s que trabajaba con visuales psicodélicas, que usaba técnicas de dole exposición e hizo una película sobre un ritual dionisiaco. En otra nos inspiramos en la cinta ‘Los 400 golpes’ de Truffaut y en otra tomamos ideas de unas competencias locas de slalom en patines en línea en Corea del Sur, mitad baile, mitad patinaje que encajaban muy bien con una de las nuevas canciones, ‘Go’.

Semana.com: Los músicos tocan frente al público, ven las reacciones, ¿cuál es su momento de gloria y satisfacción

A.S.: Si veo el show, predomina el ojo crítico. Pero a veces siento una sensación emocionante cuando todo comulga, la música, la visual, la audiencia, en un envión de energía. Es hermoso ser parte de esa euforia colectiva. Cuando hicimos ‘Don’t Think’ en 2012, en Japón (película que dirigió), observé la reacción de la gente para medirla, y no pudo ser más impresionante. Perdían la cabeza de la mejor manera posible, estaban viviendo el momento, y realmente tenía un efecto emocional. Para mí eso es todo, pues cuando voy al cine o a un show, quiero que me mueva, que me muestre algo de la vida, de que es hermosa, que podemos unirmos en ciertos momentos.

Semana.com: Usted ha hecho cine, diseño de escenarios, ¿prefiere algun medio sobre los otros?

A.S.: Todos son muy distintos. Me alegra mucho lo que logramos con Galvanize para este show, esa tridimensionalidad que alcanzamos. Eso se sintió fresco y nuevo y, es tan enorme canción… Semana.com: Usted dirigió el video de esa canción... A.S.: Sí, pero las visuales son bien distintas. Eso fue totalmente inspirado por bailarines increíbles en Los Ángeles. Otra pieza destacable ese ‘I’ll se you there’, y cuando la gente la ve en el show casi se queda pasmada mirándola, se siente cómo los sorprende. Y es genial sentir que está haciendo a la gente pensar, admirar. Hace 8 años no uso drogas, pero creo hoy día que si se está lo suficientemente presente en el momento y se expone a cosas brillantes, se puede vivir esa euforia. Si quiere usarlas, adelante, genial, pero quiero que se pueda llegar sin ellas y compartir eso. Conectar gente es de lo que se trata todo esto.