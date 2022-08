Estéreo Picnic devolverá el dinero de las boletas de 2020: ¿cómo reclamarlo?

El Festival Estéreo Picnic (FEP) confirmó en 2020 a través de su cuenta de Twitter que a raíz de las medidas decretadas por el Gobierno colombiano para contener la propagación del virus de la covid-19, se aplazó el festival para los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2021.

Esa fue la segunda vez que se aplazó el evento. La primera fecha fue abril y se había corrido su realización para diciembre de ese año.

Finalmente, el evento se llevó a cabo el 25, 26 y 27 de marzo de este año.

“Nos hubiera encantado poder celebrar ‘Un Mundo Distinto’ este año, pero la salud y el bienestar de todos es nuestra mayor prioridad. Las entradas para las fechas originales seguirán siendo válidas para septiembre de 2021″, dijo la organización.

Ahora, el evento anunció que aquellos que tengan las boletas correspondientes podrán pedir la devolución de su dinero en una serie de pasos que dio a conocer en su Instagram.

“Luego de terminar la emergencia sanitaria y cobijados por las medidas establecidas en el Decreto 018 de 2020 para la protección y mitigación del impacto mundial por la pandemia de covid-19 al sector cultura del cual hacemos parte, anunciamos que procedemos con la devolución de las entradas para la edición 2020 del Festival Estéreo Picnic, que a causa de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional tuvo que ser aplazada para el año 2022 en los siguientes términos:

1. Únicamente se procederá con la devolución efectiva para aquellos compradores que diligenciaron y enviaron el formulario “Devoluciones FEP 2022″, en las fechas que estuvo habilitado. Este formulario fue enviado a través de comunicación masiva, dirigida a los correos electrónicos de los compradores del Festival Estéreo Picnic 2020. Dicho formulario también fue publicado en la página web de entradas amarillas el 28 de octubre de 2021 en las redes sociales del Festival Estéreo Picnic y de Páramo Presenta.

2. Entradas Amarillas verificará que las entradas no hayan sido utilizadas para ingresar a la edición de 2022, y que tampoco se hayan usado para recambios por boletería de otros eventos. Si alguno de estos dos requisitos no se cumplen por el solicitante, no será procedente la devolución del dinero”.

Festival de Verano tendrá concierto de inauguración

Este mes de agosto regresó a Bogotá el Festival de Verano, que se caracteriza por las diferentes actividades que le proponen a los habitantes de la capital, con una propuesta de música, teatro, deportes y recreación para la familia y los amigos.

Así las cosas, la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció los artistas que se presentarán este viernes 5 de agosto, en el concierto inaugural del Festival de Verano 2022, pues desde Venezuela llega el cantante reguetonero Nacho, y desde México, Edén Muñoz.

En sus 25 años, el festival trae a la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, un cartel musical para todos los gustos con géneros musicales como: música popular, vallenato y reguetón. Además, el evento, que se hace en colaboración con la emisora de música popular La Kalle, contará con la participación de Yeison Jiménez, Jessi Uribe, Arelys Henao, Karen Lizarazo y Jean Carlos Centeno.

El concierto iniciará desde las 4:00 p. m. e irá hasta las 10:00 p. m. en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, Plaza de Eventos, donde se darán cita los amantes de la música que acompaña a los ciudadanos en el amor y el desamor.