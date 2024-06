Evangelio de hoy miércoles 26 de junio: “ Por sus frutos los conoceréis”

El Evangelio de hoy invita a reflexionar sobre los falsos profetas que ante los ojos de los demás hacen cosas grandes, pero no tienen el corazón abierto para escuchar la palabra de Dios.

Lecturas del miércoles 26 de junio de 2024

“Por aquel entonces, el sumo sacerdote Jilquías dijo a Safán, delegado del rey Josías: ‘He hallado en el templo el libro de la ley’. Jilquías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego, Safán fue a ver al rey y le rindió cuentas, diciendo: ‘Tus siervos han fundido el dinero del templo y se lo han entregado a los encargados de las obras’. Y añadió: ‘El sacerdote Jilquías me ha entregado un libro’. Y lo leyó en presencia del rey”.

“Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Jilquías; a Ajicam, hijo de Safán; a Akbor, hijo de Miqueas; al delegado Safán y a Asaías, ministro suyo: ‘Vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá en este libro que se ha encontrado, pues el Señor está enfurecido con nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no cumplieron lo que en él está escrito’.”

Evangelio del miércoles 26 de junio de 2024

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos?Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán”.