La maratón de amada película de fantasía que llega a YouTube y que podrá ver gratis y en streaming

YouTube se ha convertido en una de las plataformas más importantes de la web, en la cual los usuarios pueden acceder para ver diferentes tipos de videos tanto musicales, como trailers de películas, teasers de las mismas o incluso los filmes completos.

Desde hace semanas, YouTube permite alquilar y comprar películas para que sus usuarios puedan disfrutarlas. Sin embargo, ofrecer la opción de la transmisión de estas películas de forma gratuita era algo que no se había contemplado, hasta el día de hoy.

Famosa saga se transmitirá gratis a través de YouTube

Recientemente, se dio a conocer que YouTube transmitirá de forma gratis para todos sus usuarios una de las sagas más reconocidas del cine fantasía y populares de la década pasada: ‘Crepúsculo’, la cual estará disponible de forma continua las 24 horas del día, durante una semana.

Por ahora, lo que se conoce, es que las películas que forman parte de la saga crepúsculo (5), las cuales son protagonizadas por Kristen Stewart y Robert Pattinson, estarán disponibles para todos los fanáticos a través de esta plataforma.

Vale la pena recordar que estas películas recorren un mundo de fantasía y romance que vincula a vampiros, hombres lobo y más criaturas, historia que está basada en la saga de novelas de Stephenie Meyer.

La fecha de inicio de la transmisión gratuita de esta saga empezó el 7 de septiembre en el canal oficial de ‘de Twilight saga’.

Además, la transmisión de las cinco películas se llevará a cabo en orden y en bucle, sin pausa alguna.

Siendo así, una vez inicia y termine la primera película ‘crepúsculo’, iniciará la segunda entrega ‘la saga crepúsculo: luna nueva’, y así de forma sucesiva hasta llegar a la última película, ‘la saga crepúsculo: amanecer-parte dos’.

En el momento en el que se transmitan las cinco películas, estas se repetirán antes de la primera entrega de la saga y así se repetirá en bucle hasta la madrugada del 15 de septiembre en horario de España.

Otra opción gratis en YouTube

YouTube ha ampliado a los usuarios gratuitos de la plataforma una función procedente de la suscripción premium: la descarga de vídeos para verlos sin conexión a internet.

YouTube Premium ofrece una experiencia avanzada respaldada por funciones y características que no se encuentran en la modalidad de uso gratuito: la reproducción de vídeos libre de anuncios, sin conexión a internet y en segundo plano.

Para acceder a estas ventajas, en España hay que pagar 13,99 euros al mes. Pero algunos usuarios ya han podido acceder a una de las funciones premium sin pagar por ella.

Se trata de la descarga de vídeos para verlos sin conexión, aunque con limitaciones, como informan en TechRadar y han compartido algunos usuarios en Reddit.

Por un lado, solo permite descargar en calidad 144p y 360p, frente a las opciones de resolución 720p y 1080p disponibles en Premium.

Y en lugar de ofrecer descargas ilimitadas, como en la suscripción, la compañía ha establecido un límite. Las descargas tampoco admiten vídeos musicales.