La Nave, proyecto de la Gobernación de Antioquia y el ICPA, impulsa a Punto a punto a firmar con Sony Music Publishing

La Nave, el estudio de grabación itinerante creado por la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio (ICPA), alcanzó un hito en su trayectoria al lograr su primer contrato con una disquera internacional. El artista de música popular Jhon Ferney Pulgarín, “Punto a punto”, ganador de la segunda edición en la subregión de Occidente, firmó un contrato de administración de obras con Sony Music Publishing, una de las editoriales más influyentes del sector musical a nivel mundial.

El director del ICPA, Roberto Rave, destacó la importancia del hecho: “La firma de Punto a Punto con Sony Music es una muestra de cómo esta iniciativa descubre, forma y lleva a los músicos emergentes de nuestra región a construir sus carreras profesionales en el mercado global”.

La Nave es el primer estudio de grabación de alto nivel en Colombia instalado en un bus que recorre las nueve subregiones de Antioquia. A través de convocatorias públicas, selecciona 30 artistas por subregión, de los cuales tres son elegidos por un jurado para grabar su primer sencillo y recibir apoyo en difusión mediante plataformas digitales, medios de comunicación y escenarios culturales.