La oración que debe hacer para pedir protección por una persona que está en el ejército

Oración de protección por el cónyuge militar

Este país es nuevo para mí. Me doy cuenta de que algunas tradiciones aquí son muy similares a la mía, mientras que otras son extranjeras. Esperaba sentirme fuera de lugar, pero no esperaba la profundidad de la soledad que sentiría estando tan lejos de todo lo que he conocido.

Tú eres el Rey de Reyes y me has demostrado que lo que parece imposible es posible a través de ti. Me has mostrado gran bondad y misericordia. Consuélame en esta temporada y llena mi corazón con la alegría que solo viene de seguirte.