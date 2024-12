Por el impacto que ha generado en la sociedad del siglo XXI, la cultura no pudo dejar de consignarlo. Desde 2012, los videojuegos se han ido haciendo a un espacio en museos y bibliotecas, pero no todos lo aprueban.

Por el impacto que ha generado en la sociedad del siglo XXI, la cultura no pudo dejar de consignarlo. Desde 2012, los videojuegos se han ido haciendo a un espacio en museos y bibliotecas, pero no todos lo aprueban. Cuando el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York decidió abrirles un espacio, muchos atacaron con dureza la decisión de equiparar a Tetris con un Picasso . Pero más allá de los detractores, reflejan época y creación.

Sin embargo, a diferencia del cine, los videojuegos permiten la competencia. Ese factor dio pie a los eSports, competencias profesionales de videojuegos con millones de dólares en premios, que tienen lugar en espacios dedicados a deportes clásicos. En sagas como FIFA, World of Warcraft y League of Legends , y de combate como Fortnite , torneos que agotan entradas ven a figuras jóvenes competir y ganar fortunas. Con solo 16 años, Kyle Giersdorf se embolsilló 3 millones de dólares al triunfar en la Fortnite World Cup, que tuvo lugar a finales de julio en Nueva York. El evento entregó 30 millones de dólares en premios y, en la etapa final, convocó a los 100 mejores jugadores de los 40 millones de participantes. No es la primera vez que se ven estadios llenos para presenciar estas competencias, pero a cada paso ganan notoriedad y los que vienen se plantean aún más grandes. Otra consecuencia diciente viene de que cadenas internacionales como ESPN ahora incluyan en su programación transmisiones de duelos FIFA.

Como lo citan los investigadores Patrick Markey y Christopher Ferguson en su estudio Moral Combat: Why the War on Violent Videogames is Wrong, la guerra contra los videojuegos no es más que una estigmatización cultural. Criticarlos puede ser una vía, integrarlos con responsabilidad y apreciación, otra, pues llegaron para quedarse y van por más.