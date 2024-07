Navidad en grande

No todo el mundo tiene entre sus planes salir de las ciudades en vacaciones. Para cientos de miles de personas permanecer en la ciudad es una opción, y más si se revisa la agenda de eventos, exposiciones y conciertos que se han programado para estas fechas. Además, las distintas editoriales y casas disqueras han lanzado novedades para todos los gustos y presupuestos.



Navidad en Bogota



Desde el 7 de diciembre el Instituto de Cultura y Turismo desarrolla un muy activo programa navideño.



Ruta del pesebre



Hasta el 7 de enero los bogotanos y visitantes podrán hacer un recorrido ambientado por coros de villancicos, luces, faroles y estrellas, a lo largo y ancho del centro histórico de la ciudad. El objetivo es rescatar las tradiciones navideñas a través de un recorrido que llevará a niños y adultos a más de 30 sitios, entre museos, iglesias y espacios públicos del sector de La Candelaria, en los que se podrán apreciar pesebres construidos con productos elaborados a mano. La ruta incluye pesebres bíblicos, campesinos, santafereños, en lugares como las iglesias de La Veracruz, La Tercera, Las Aguas, La Candelaria, la parroquia de Egipto, La Concepción y en museos como el de Arte Colonial, Santa Clara, Quinta de Bolívar, Artes y Tradiciones Populares, entre otros.



La ruta del pesebre tendrá una feria artesanal de Navidad en el Parque de los Periodistas y una Feria del Libro Raro y Curioso.



Eventos por toda la ciudad



En parques y lugares públicos se presentarán conciertos de villancicos; Un cuento de Navidad, obra de Dikens representada por la Asociación Lope de Vega, recorrerá la ciudad; Cine al Parque. Una amplia muestra de películas dirigidas al grupo familiar, especialmente a los niños, se podrá apreciar en distintos parques de la ciudad, y la Fundación Artes llevará Circo Ciudad, un proyecto circense y teatral en el que se podrá apreciar acrobacias, juegos de fuego, danza, payasos y malabares.



Arte precolombino



Antes de 1942- cerámica y biodiversidad.



La Casa Museo Marqués de San Jorge presenta una selección de cerámica prehispánica proveniente de las principales áreas arqueológicas del país, enmarcada en la diversidad ambiental del territorio colombiano para mostrar el hábitat en los cuales los indígenas circunscribieron sus actividades.



El nuevo guión de la exposición permanente está distribuido en siete salas de la Casa del Marqués de San Jorge. La exhibición se complementa con cuentos, teatro, danza, juegos y presentaciones musicales que les permiten a los niños recrear y aplicar muchos de los principios y aprendizajes obtenidos con su visita al museo.



Arte colonial



Las representaciones del cuerpo barroco neogranadino en el siglo XVII.



Esta exposición consta de dos partes que son el resultado de una investigación realizada por los historiadores Constanza Toquica y Jaime Borja. En el Museo de Arte Colonial se presenta la muestra El cuerpo y la mística, y en la iglesia Santa Clara Las visiones de Jerónima: encarnada de amor místico. Con esta exposición doble se pone al alcance del público no sólo una muy valiosa colección de óleos, estampas y esculturas del arte religioso del período colonial, sino que también se explica el impacto que estas tuvieron en la conformación del tejido social en el Nuevo Reino de Granada.



Otras exposiciones



En la galería Valenzuela y Klener de Bogotá se presenta la muestra 'Errancia: viajes y virajes', conformada por 35 artistas de diferentes nacionalidades y quienes por una u otra razón han tenido que abandonar sus países. Las obras aluden a las migraciones, éxodos, ausencias y nostalgias.



En la Galería El Museo se exhibe la obra reciente del artista Enrique Grau. Allí no sólo hay alusión a modelos y temas que lo consagraron en el arte nacional, sino también una dura aproximación a temas de violencia. Además de la muestra, Villegas Editores acaba de publicar un completo libro sobre el artista cartagenero.



Con la exhibición de la producción más reciente de Bernardo Salcedo se inaugura el espacio 'Cuarto Nivel Arte Contemporáneo', un nuevo espacio para el arte en Bogotá, ubicado en el Centro Portobello. 'Landscape' es el nombre de esta exposición compuesta por fotografías.



En Alonso Garcés Galería se presenta 'Más allá de la línea' con la participación de reconocidos artistas de Colombia y el exterior y que, de una u otra forma, han trabajado el tema de la línea en su obra.



La reapertura del Museo del Oro Quimbaya del Banco de la República en Armenia es una gran noticia. El edificio alberga 20.000 años de historia: desde el poblamiento americano hasta el presente. Hay testimonio de la valiosa producción de la orfebrería quimbaya.