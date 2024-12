George Steiner

Necesidad de música

Grano de Sal, 2019

280 páginas

No es una casualidad que el último libro que publicó George Steiner, su testamento intelectual si se quiere, haya sido sobre la música. La música está presente en sus escritos e hizo parte esencial de su vida: “Mi incapacidad para cantar o tocar un instrumento me resulta humillante. Pero la música consigue ‘sacarme de mi mismo’, o más exactamente, me ofrece una compañía mejor que la propia”. Para Steiner, no hay un solo ser humano en el planeta que no tenga una relación con la música. La música, en forma de canto o de ejecución instrumental, parece ser verdaderamente universal. Es el lenguaje fundamental para comunicar sentimientos y significados: “La mayor parte de la humanidad no lee libros. Pero canta y danza”.

Este libro reúne sus ensayos sobre música, dispersos en varias publicaciones y la mayoría de ellos inéditos en español. Por cierto, un trabajo impecable de Rafael Vargas y de la editorial independiente mexicana Grano de Sal. La primera parte contiene textos para melómanos: artículos publicados en revistas especializadas, notas para un concierto o una obra. La tercera, comentarios sobre libros, compositores e intérpretes. Y en el medio, a mi juicio la sección más interesante, en la que Steiner se pregunta por los orígenes y el misterio de la música. “El misterio supremo de las ciencias del hombre”, decía Claude Lévi-Strauss, una afirmación que a él siempre lo desveló.

