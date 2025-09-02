Suscribirse

No van más: estas son las películas en Colombia que se despiden de Netflix en septiembre

El catálogo de la app se renueva y varias de las producciones quedarán por fuera de la plataforma.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

3 de septiembre de 2025, 1:22 a. m.
Netflix es una de las plataformas de streaming más importantes del mundo en la actualidad, debido a su extenso catálogo. Sin embargo, no todas las películas y series perduran para siempre en la app y, así como muchas son incluidas, otras van saliendo de circulación después de algunos meses.

En el caso del mes de septiembre, hay varias películas que le dirán adiós a la plataforma tras haber alcanzado sus metas.

¿Cuáles son las películas que se van de Netflix en septiembre?

  • ¿Y dónde están las rubias? - Sale del catálogo el 1 de septiembre: Esta producción muestra la aventura de dos agentes del FBI que deben hacerse pasar por miembros de la clase privilegiada para encontrar a los responsables de algunos secuestros.
  • Un lugar en silencio - Sale del catálogo el 1 de septiembre: Una familia se resguarda en una cabaña con el fin de esconderse de varias criaturas monstruosas que buscan acabar con la humanidad.
  • Los 100 - Sale del catálogo el 1 de septiembre: Los sobrevivientes del apocalipsis y sus descendientes buscan recursos para permanecer con vida en la tierra, las condiciones los obligan a tomar acciones desesperadas.
  • Amigos con beneficios - Sale del catálogo el 1 de septiembre: Una pareja toma la decisión de hacer un experimento con su relación amorosa, por lo que toman distancia física.
  • Bee Movie: La historia de una abeja - Sale del catálogo el 1 de septiembre: Una abeja graduada de la universidad toma la decisión de emprender acciones legales contra los humanos por consumir de su miel a lo largo de la historia.
  • RuPaul’s Drag Race - Sale del catálogo el 3 de septiembre: Reality en el que se pueden observar cada uno de los movimientos de las estrellas del show RuPaul’s Drag Race mientras comparten espacio en una residencia de Las Vegas.
  • Orgullo y prejuicio - Sale del catálogo el 15 de septiembre: Elizabeth y el señor Darcy se conocen y deben luchar en contra de sus primeras impresiones para encontrar el amor.
  • Chiquito, pero peligroso - Sale del catálogo el 30 de septiembre: Un fugitivo de la policía afirma ser un niño para estar en búsqueda de un tesoro.
Otras películas que salen de Netflix

  • American Pie 2: Tu segunda vez - Sale del catálogo el 1 de septiembre.
  • American Pie presenta: Campamento de bandas - Sale del catálogo el 1 de septiembre.
  • Prison Break - Sale del catálogo el 3 de septiembre.
  • Chicas Pesadas - Sale del catálogo el 5 de septiembre.
  • Plan B - Sale del catálogo el 5 de septiembre.

Noticias Destacadas

