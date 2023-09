Oración de la mañana para agradecer a Dios hoy, 13 de septiembre

En el catolicismo, la oración presupone la fe en Dios y la esperanza en su bondad. Por lo tanto, millones de personas en el mundo acostumbran a rezar diariamente para agradecer o pedirle al Señor por factores como salud, protección, prosperidad, entre otros.

Por lo tanto, en el portal Unidos en Oración destacan algunas oraciones que se deben rezar diariamente.

A continuación, la oración de la mañana para este miércoles, 13 de septiembre, según el medio citado anteriormente.

La oración

Dios mío bendito, abro los ojos y me pongo en marcha en esta mañana hermosa que tú me regalas, pues quiero aprovechar cada minuto de este día como si fuera el último de mi vida, no sin antes ponerme en tu presencia, pues tan grande es tu amor y tu bondad que me concedes la dicha de estar vivo, respirar y comenzar un día nuevo con tu luz irradiando mi vida.

Día a día los creyentes se comunican con Dios a través de la oración. | Foto: Getty Images

Hoy no quiero iniciar mis labores sin antes agradecerte por las bendiciones que tú has puesto en mi camino; mi familia, mis amigos, las personas que amo y que me aman. Gracias Señor porque siempre me permites ganarme la vida honradamente. Gracias porque, aunque no me sobran las riquezas, tengo todo lo necesario para vivir y ser feliz.

Gracias por cuidar siempre de mí y de todos los míos y, en este día, te pido que no sea la excepción. Por favor mi Señor, cuídanos de los peligros del mundo y guárdanos bajo tu manto protector. No dejes que las asechanzas del enemigo surjan efecto sobre mí y manténme seguro en todos los lugares a los que vaya.

De manera muy especial en este día quiero dejar en tus manos la vida de mi familia, pues necesitamos de ti. Tú conoces nuestra situación, y aunque nos queremos mucho, siempre necesitamos mucho más de tu amor y de tu comprensión. Ayúdanos para que seamos más unidos y podamos entendernos los unos a los otros. Danos paciencia para resolver nuestras diferencias y que podamos así, salir adelante juntos.

La oración ha sido considerada a lo largo de los años como un diálogo entre Dios y los hombres. | Foto: Getty Images

Derrama tu misericordia en nosotros, Padre celestial, no nos desampares en ningún momento de este día. Toma la vida de cada uno de mis seres queridos, nuestros sueños, nuestras metas y aquellas obligaciones que tenemos que cumplir. Ayúdanos a progresar y a salir adelante siempre aferrados a tu mano y confiando en tus designios, mi Señor.

Hay tantas cosas que decirte, amado Señor, tantas cosas de las que conversar contigo, que palabras me faltarían para hacerlo. Pero en este día precioso que tú me regalas, quiero decirte que te amo y te adoro por lo que eres, Señor. Has hecho tantas maravillas en mi vida, que mi corazón solo tiene para ti lo mejor: alabanzas y glorias, solo para ti, Padre de bondad.

Te suplico que pongas en mí un corazón noble que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea para servirte a través de mi prójimo. Hazme un instrumento de tu amor, y que pueda, Dios mío, ayudar a los que más lo necesitan, a los que sufren y a los que no conocen de ti. Permite que el mundo sea un mejor lugar para todos.

La oración es el diálogo de los creyentes con Dios. | Foto: Getty Images

Dios bendito y amoroso, quiero pedirte que te quedes conmigo y con todas las personas que amo durante el transcurrir de este día. Por favor, camina conmigo en todo momento, ya sea en la alegría, riendo conmigo, o en la tristeza, dándome el consuelo que necesita mi alma. Posa sobre mí tu mano poderosa y rompe todas las ataduras que me aten al infortunio. Aleja de mí todo lo malo y que solo me rodee tu bendición.