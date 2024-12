Unos de los personajes aparecen brevemente, otros no tanto. No hay mucha acción y sí muchas conversaciones, en general filmadas y actuadas de forma plana. Cada uno tiene su problema que a nadie más que al afectado le interesa; así que, cuando hablan, lo que hacen es tomar turnos para quejarse de lo suyo. Uno se muda a otro país, otra se quiere divorciar, otra cambia de trabajo, pero nadie tiene problemas de dinero ni necesidades en las que alguien más le pueda ayudar. Los infiernos son leves, pequeños e individuales y todos se sienten cómodos de que así sea.

El director Ira Sachs ya había recorrido un territorio similar en Little Men (2016), una película en la que seguía los dilemas existenciales de una pareja más bien rica, aunque no demasiado, con problemas para conectarse con los demás. Acá el asunto es parecido, solo que, al hacerlo en medio de un viaje por paisajes tan particulares, hace más evidente el ensimismamiento excesivo de sus personajes, aunque el punto de la película nunca es criticarlos o examinarlos a conciencia .

No creo que sea intencional, pero la sensación que me dejó al final es de una profunda desolación. Porque no importa nada de lo que hay afuera, ni la belleza de los paisajes ni el clima más benigno ni los hoteles más exclusivos, porque no hay nadie capaz de conectarse ni con eso ni con otros humanos. Y lo que puede uno concluir del mundo que retrata esta película es que allí la empatía no solo es imposible sino, aún más angustioso, inimaginable.