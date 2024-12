La sinopsis oficial dice que Yellow Submarine, “basada en una canción de John Lennon y Paul McCartney, es un cuento fantástico lleno de paz, amor y esperanza, impulsado por canciones de los Beatles, que incluyen Eleanor Rigby, When I‘m Sixty-Four, Lucy in the Sky With Diamonds, All You Need is Love o It‘s All Too Much.”

“Cuando la película se estrenó en 1968 fue reconocida instantáneamente como un logro histórico, revolucionando un género al integrar un enfoque de estilo libre de la época con técnicas de animación innovadoras”, señala la página del cuarteto de Liverpool.