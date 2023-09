Proverbio de la Biblia para liberar a una persona de los vicios

Al entregar su vida por la humanidad, Jesús dejó ver el gran amor y el privilegio “de ser libres de los diferentes espíritus inmundos, librando de la esclavitud. Por ende, la plataforma citada resalta la importancia de orar en todo momento y estar firmes en el Señor, tal y como dice Gálatas 5: 1: “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud” .

Oración para liberar de los vicios

Dios maravilloso, tú eres santo y digno de toda adoración, altísimo Señor, en el nombre de Jesús, clamo a ti mi Dios del cielo, con la autoridad y el poder que me has dado para atar y desatar. Te pido que me libertes de toda atadura que quiera mantenerme cautivo al pecado y de toda maldición generacional, hoy se pudren los yugos de esclavitud y se rompen las ligaduras y las cadenas por causa de la unción del Espíritu Santo.