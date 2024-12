A pocas semanas de empezar una gira, una cantante pop ha perdido la memoria y, con ella, su sentido de la identidad. No recuerda sus canciones, ni sus bailes, ni los motivos por los que lleva casi una década sin presentarse. Su asistente le consigue a alguien que le ayude: una seguidora un poco mayor que ella que la imita fervorosamente en karaoke y que irá a su mansión frente al mar a darle lecciones. Entre estas dos mujeres, la película retrata elegantemente estos fenómenos, que son al mismo tiempo artísticos y populares, de los lazos que unen a las estrellas con sus admiradores , de esta conexión que, aunque remota, resulta en muchas ocasiones vital para tanta gente. El director Carlos Vermut logra algo inesperado, cercano al melodrama clásico de Hollywood, al retratar con gran sobriedad su mundo de vestidos de lentejuelas y pasiones tormentosas entre estrellas y fanáticos, madres e hijas.

Esta película de suspenso , basada en una novela de Javier Cercas, sigue el proceso de un aspirante a escritor que, tras separarse de su esposa (una exitosa novelista de best sellers), se dedica a trabajar en lo que espera sea una obra de “literatura de verdad”. Siguiendo el famoso consejo de “escribir de lo que conoces”, comienza a detallar los comportamientos de sus vecinos en un edificio de Sevilla , inmiscuyéndose a ratos en sus vidas velando no por su bienestar o sus necesidades, sino por los posibles desarrollos dramáticos de la obra en proceso. El director Manuel Martín Cuenca sigue las andanzas de este hombre con chispazos de humor negro hasta lograr un ácido retrato de la relación entre la literatura y la vida, examinando críticamente, y de paso, las aspiraciones al gran arte y la frontera invisible entre chisme e investigación.

Te quiero tanto que no sé - Buena

Tras la sinfonía al egoísmo y la pirotecnia visual que es Ema, esta película independiente argentina funciona como una especie de bálsamo: acá no hay pretensiones de aniquilar grandes discursos y, quizás gracias a eso, hay una empatía y cariño y fe en los desconocidos que lo deja a uno pensando en que lo humano, después de todo, no fue un error tan rotundo. Es una comedia leve, tranquila, en la que un chico que ha roto con su novia anda por Buenos Aires intentando encontrar una muchacha que no sabe bien si le gusta. Hay incertidumbre pero se trata de la incertidumbre tranquila, sin angustias ni convulsiones, de recorrer una ciudad conocida sin afanes y abierto a lo que aparezca. Todo está complementado por episodios de chicos entonando, sentida y destempladamente, canciones de amor que nos invitan a reconciliarnos con lo imperfecto de la experiencia humana.