¿Qué ver en Netflix este sábado 6 de septiembre? Estas son las 5 recomendaciones del día

¿Preparado para disfrutar el primer fin de semana de septiembre con lo mejor de Netflix? Sí es así, a continuación encontrará el top 5 de las tendencias actuales que están liderando en el catálogo de la plataforma de streaming.

La clasificación es a nivel global con películas y series de habla inglesa. No obstante, si desea explorar todo el contenido disponible, recuerde que puede dirigirse a la sección de tendencias en Netflix para ubicar lo más popular y nuevo de la plataforma.

1. Las guerreras k-pop

Una película que va en ascenso desde su estreno, captando la atención de más amantes de este género musical que se ha tomado las redes sociales.

De acuerdo con los datos registrados en Netflix, esta cinta lleva 11 semanas en el top 10 de lo más visto a nivel global, con 30.1 millones de visualizaciones durante la última semana y siendo número 1 en 35 países.

Sinopsis: Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

2. El club del crimen de los jueves

Durante la última semana, esta película ha acumulado 24.7 millones de visualizaciones, ocupando otra importante posición en el top 10 de lo más visto en Netflix a nivel global.

En total, ha causado furor en 31 países esta semana, consolidándose como uno de los contenidos que sí o sí se deberían ver en esta plataforma en septiembre.

Sinopsis: Un grupo detectivesco de jubilados que ama resolver casos antiguos se ve envuelto en un verdadero homicidio en esta divertida aventura criminal basada en una novela.

3. Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar

Con 8.6 millones de visualizaciones esta semana, esta película se encuentra en el Top 10 en 32 países.

Sinopsis: Mensajes vulgares y burlones llenan los teléfonos de una adolescente y su novio. ¿Quién los envía y por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta.

4. Mi vida con los chicos Walter: Temporada 2

En cuanto a series de habla inglesa que más han llamado la atención de los espectadores en Netflix, se encuentra esta serie con 11.8 millones de visualizaciones esta semana. Hasta ahora está en la lista de lo más visto en 22 países.

Sinopsis: En busca de un nuevo comienzo en Silver Falls, Jackie descubre que las segundas oportunidades no están aseguradas si no ha resuelto lo que siente.

5. Rehén: Miniserie

Lleva 2 semanas en el top 10 y, al parecer, continúa captando la atención de los espectadores en 24 países. Hasta la fecha ha acumulado 11.6 millones de visualizaciones, según los datos que expone la plataforma.