¿Se la perdió en cine? La película ‘Air’, de Ben Affleck, llegará pronto a las pantallas de una reconocida plataforma

Hace pocas semanas pasó por las salas de cine en Colombia una película que ha sido aclamada por la crítica, no solo por su historia, sino por sus magistrales interpretaciones: Air, la más reciente película Ben Affleck.

Desarrollada por Amazon Studios, Skydance Sports, Mandalay Pictures, se trata de la primera producción de Artists Equity, empresa cinematográfica de Affleck y Matt Damon.

Air revela la increíble alianza entre el entonces novato Michael Jordan y la reciente división de baloncesto de Nike, que revolucionó al mundo de los deportes y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan.

En North Carolina, Michael Jordan ganó el título universitario 1982 y con los Bulls de Chicago se coronó seis veces en los noventa. Fue asombroso. - Foto: getty images

La película cuenta la atrevida apuesta que definió la carrera de un equipo poco convencional, la visión implacable de una madre que conoce el valor del talento de su hijo, el fenómeno del baloncesto que se convertiría en el más grande de todos los tiempos.

En la cita, Matt Damon interpreta al rebelde ejecutivo de Nike, Sonny Vaccaro y Affleck interpreta al cofundador de Nike, Phil Knight, con Jason Bateman como Rob Strasser, Chris Messina como David Falk, Matthew Maher como Peter Moore, Marlon Wayans como George Raveling, Chris Tucker como Howard White, Viola Davis como Deloris Jordan y Gustaf Skarsgård como Horst Dassler, entre otras.

Esta es la primera vez que Ben Affleck dirige un largometraje protagonizado por Matt Damon. Con un guion escrito por Alex Convery, AIR es una producción de David Ellison, Jesse Sisgold, Jon Weinbach, Affleck, Damon, Madison Ainley, Jeff Robinov, Peter Guber y Jason Michael Berman. La producción ejecutiva incluye a Dana Goldberg, Don Granger, Kevin Halloran, Michael Joe, Drew Vinton, John Graham, Peter E. Strauss y Jordan Moldo.

Un momento mágico le da los reflectores al diseñador del zapato icónico, a su arte y al espacio en el que le da vida. En 'Air', Matthew Maher es el diseñador Peter Moore, Matt Damon es Sonny Vaccaro y el gran Jason Bateman es Rob Strasser. - Foto: Warner Brothers. / Amazon Studios

La inolvidable banda sonora de éxitos de los años 80 —de la que hacen parte Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, REO Speedwagon, The Clash, Night Ranger, Dire Straits, The Alan Parsons Project, Squeeze y muchos otros— está disponible digitalmente ahora de parte de Legacy Recordings, la división de catálogo de Sony Music Entertainment.

La buena noticia es que Air estará disponible en Prime Video, a partir del 12 de mayo en más de 240 países y territorios mundialmente.

Matt Damon, Ben Affleck y Viola Davis, de ‘Air’, hablan con SEMANA

Los pioneros Air Jordan y su Jumpman trascendieron hace mucho el deporte. Son un fenómeno masivo, una entrada del orden de 4.000 millones de dólares al año para Nike. Son fuente de un culto estilístico y una rama entera de la subcultura del calzado de colección.

Para Michael Jordan, que recibe un porcentaje de cada venta, son 60 millones de dólares al año y la satisfacción de saber que su sello es suyo por siempre. Hoy parece rutinario, pero ningún deportista había conseguido firmar un contrato con una cláusula semejante y porcentaje de ventas. Tampoco había existido un Michael Jordan. Y ahí entra a jugar la magia del cine.

Viola Davis es Deloris Jordan y, para la actriz, la mujer debía ser muy buena jugando póquer por su sentido rotundo de la imperturbabilidad. - Foto: cortesía prime Video

Detrás de “Jordan firmó con Nike” hay una historia fascinante que el director Ben Affleck se propuso contar en la película Air: la historia detrás del logo, protagonizada por su amigo cercano Matt Damon y Viola Davis, ganadora del Óscar. En una entrega en la que también actúa, Affleck ensambla un reparto eléctrico congregado por una historia apta para todos que mezcla deportes, visión de familia e intriga empresarial.

Los protagonistas y el director de esta inspiradora e inteligente producción, que recrea ese análogo 1984, hablaron con esta revista. Para su guionista, Alex Convery, es una historia pequeña, pues cuenta los vericuetos de un acuerdo empresarial, y es enorme porque “de 100 personas que consultes en la calle, 100 sabrán quién es Michael y qué es Nike”.

Air se llena de sensatez materna cuando Deloris Jordan, madre del deportista (Viola Davis), aparece en escena y toma las riendas. Affleck buscó la aprobación del basquetbolista antes de rodar y la recibió. Y lo pensó el protagonista hasta que habló con él. Jordan le confesó que, joven como era, si de él hubiera dependido no habría ido a Portland a la reunión con Nike y habría firmado su contrato con Adidas a cambio del Mercedes-Benz rojo que tanto codiciaba. “Mi madre me dijo que fuera a Nike”, le manifestó. Affleck cuenta que a este intimidante dios del Olimpo el rostro le cambió al referirse a su madre, “se llenó de adoración, respeto y amor”, y supo qué camino tomaría.

Air Jordan 13, las zapatillas que usó Michael Jordan en 1998. - Foto: Getty Images

El director fue directo con Jordan, le aclaró que esta sería una recreación, no un documental histórico o “la historia de MJ” (ya para eso está The Last Dance, en gran medida), pero sí le preguntó qué consideraba sagrado para respetarlo. Jordan le sugirió incluir a dos personajes (George Raveling, quien lo dirigió en los Juegos Olímpicos de 1984 y aporta una anécdota increíble sobre Martin Luther King, y Howard White, un exreverendo que trabajaba con Nike). La tarea más dura vino cuando, para interpretar a su madre, MJ le pidió conseguir a Viola Davis. En palabras de Affleck a SEMANA, “es como ir a un partido de básquet y que te digan que lleves a Jordan”. Lo consiguió.

Sobre el reto, la notable Viola Davis, que actúa aquí junto con su marido real, Julius Tennon, le dijo a esta revista: “Es bueno sentirse querida, necesitada, pero luego viene lo difícil: meterse en el personaje. Si ves videos de Deloris Jordan, te das cuenta de que es un estudio en neutralidad zen, una mujer muy firme, callada, que incluso cuando se enoja sigue impávida. Encarnar ese espíritu me retó, yo soy rimbombante”.