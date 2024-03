Semana Santa: el poderoso salmo de la Biblia para sanar enfermedades

Salmo 41

3 Yo dije: Oh Jehová, ten misericordia de mí, asana mi alma, porque contra ti he pecado.

12 En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado,y me has hecho estar delante de ti para siempre.

Oración de los enfermos para la mañana

Es ya otro día, ¡oh, Dios! No sé qué haya de depararme, mas te ruego me prepares para lo que sea. Si me toca levantarme, ayúdame a hacerlo con valor. Si me toca permanecer en mi sitio sin moverme, ayúdame a hacerlo con discreción. Si me toca quedarme postrado(a), ayúdame a hacerlo con paciencia. Si me toca estar sin hacer nada, ayúdame a hacerlo con galanura. Haz estas palabras más que palabras, y concédeme el espíritu de tu amor. Amén.