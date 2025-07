De lo nuevo, se destaca “Blind Date”, la cual cuestiona la forma en la que se dan las citas modernas mientras nos invita a una pista de baile rodeada de humo. Mientras en “Fake Or Real” el filo rockero de la banda se vuelve protagonista entre los sintetizadores tan característicos del trío.

Una bio...

Rey Pila es la unión musical de Diego Solórzano, Andrés Velasco y Rodrigo Blanco (Miguel Hernández ya no integra la agrupación). Su álbum homónimo debut fue grabado en el 2009. En el 2012, Rey Pila grabó su segundo LP, The Future Sugar, con el productor Chris Coady (Beach House, Future Islands, Wavves) en los estudios DFA en Nueva York. Julian Casablancas (vocalista de The Strokes) los descubrió por obra de la casualidad y acabó firmando a la banda en su sello, Cult Records.