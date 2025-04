“Todos somos creativos, solo que tenemos el mood apagado”, experta recomienda ejercicios para incentivar la creatividad

Aunque puede sonar sencillo, incentivar la creatividad no es algo que a muchas personas se les facilite. Si bien una buena idea puede se le puede ocurrir a cualquiera, no todos creen tener la capacidad para materializarla y hacerla realidad.

Sin embargo, en muchas ocasiones, hay un bloqueo creativo motivado, según Sánchez, por tres factores: “Una, el estrés tóxico. Cuando estás mucho tiempo en estrés tóxico se te apaga el óvulo frontal que es el encargado del pensamiento estratégico y ahí no logras ser creativo. Lo segundo es la sobreexigencia; si entras en una sobreexigencia que todo el tiempo estás diciendo, tengo que ser extraordinario, tengo que hacerlo mucho mejor, te vas a apagar y no logras hacerlo. Y la tercera, no lo entrenamos, eso es como que queremos tener un six pack y no hacemos ejercicio”.