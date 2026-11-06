La película ya está en cines de Colombia y les recomendamos buscarla porque es un clásico instantáneo, un rotundo 9/10 que no se pueden perder en toda su dimensión.

Los diálogos que escribe McDonagh son espectaculares, y actores como John Malkovich y Sam Rockwell saben llevarlos al nivel que piden. Foto: Searchlight Pictures/Diego Araya Corvalán

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Wild Horse Nine es un retrato de Chris y Lee, dos monstruos del aparato de la CIA en los años setenta, interpretados por un John Malkovich supremo (será nominado a mejor actor, quizá gane) y un Sam Rockwell siempre excelente (que ya ganó un Óscar con este gran director). Son amigos y colegas de dos generaciones distintas en esas labores de desestabilización de Gobiernos democráticos; y pasan ese momento en Chile, donde se cocina la caída de Salvador Allende, en la que están involucrados, como en tantos otros golpes en otros continentes…

El más viejo, Chris, está en plan de retiro y tiene como anhelo conocer la Isla de Pascua y sus enormes cabezas de piedra (Rapa Nui y los moáis, para los locales). En ese viaje lo acompaña Lee, quien debe lidiar con un compañero que, entre la senilidad y la despreocupación, vive una fase de bocón en la que además pretende escribir sus memorias (llenas de explosivas revelaciones sobre famosas conspiraciones). La agencia de inteligencia, en la piel de Steve Buscemi, no aprecia ese hecho y le pide a Lee tenerlo a raya. Y los vemos viajar a ese mágico y místico territorio, en paralelo con dos jóvenes chilenas interpretadas por Mariana di Girolamo (brillante en Ema) y Ailín Salas. Ellos, muy gringocéntricos; ellas, convencidas de defender el cambio que vive el país, sin saber lo que se le viene. Ellos, muy muerte; ellas, muy vida. Y la isla, filmada en su esplendor.

Mariana di Girolamo y Ailín Salas en WILD HORSE NINE, personajes felices con la decisión de su país hasta que unas palabras imprudentes de los gringos las dejan dudando... Foto: Searchlight Pictures

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Por esta balada de un viejo pistolero, ¿ganará John Malkovich un Óscar? Nominado será, sin duda alguna. Foto: Searchlight Pictures/Diego Araya Corvalán

La genial historia, que por medio de los caballos salvajes establece un paralelo con un par de vaqueros, nace de la mente del brillante director, guionista y dramaturgo irlandés Martin McDonagh. Nacido en Londres en 1970, ganó el Óscar en 2005 por su cortometraje Six Shooter y desde entonces ha sido nominado a mejor guion en largometraje en tres ocasiones: In Bruges (2008), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) y The Banshees of Inisherin (2022). Estas dos recientes también aspiraron a mejor película; y por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Frances McDormand y Sam Rockwell ganaron premios a mejor actriz y mejor actor de reparto. McDonagh sabe de escribir y dejar a los actores hacer lo suyo, para resultados memorables.

Por eso no sorprende el nivel de Wild Horse Nine, literalmente, un balazo intelectual entretenido y emocionante. Sobre la producción, hablamos con McDonagh, quien confiesa que no conoce Colombia, pero sabe de sus futbolistas y dice que el país es un destino que tiene en la mira. Quiere venir, quizá incluso a filmar. Mientras eso sucede, compartimos la valiosa charla.

Dentro y fuera de Chile, la fotografía de 'Salvaje Caballo Nueve' es espectacular. Foto: Searchlight Pictures

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McDonagh y Tom Waits en el set de 'Salvaje Caballo Nueve'. Aparece poco en la película, el genial músico y actor, pero lo hace para gran efecto. Foto: Searchlight Pictures / Justin Lubin

Arcadia: Ha dirigido a figuras como Frances McDormand, Brendan Gleeson, Colin Farrell y Kerry Condon. Aquí reúne a Steve Buscemi, Parker Posey, Mariana di Girolamo, John Malkovich y Sam Rockwell. ¿Cómo define usted a un gran actor?

Martin McDonagh: Un gran actor siempre busca la verdad en lugar de cualquier cosa que sea sentimental, ostentosa, hollywoodense o “sexi”. Especialmente en esta película, mostrar la verdad, incluso si es fea, era muy importante para la historia. Todos estos actores son casi como si no fueran actores de Hollywood, porque siempre buscan las mejores películas, incluso si no son las de gran presupuesto. Nos encanta todo lo que han hecho, lo que entregan Parker, Steve Buscemi, John y Sam. Es grandioso tener a estos actores estadounidenses con tanta integridad, pero también es estupendo contar con estas actrices latinoamericanas como Mariana di Girolamo y Ailín Salas, quienes aportan esa verdad y hacen que sea casi como un partido de tenis entre estas dos fuerzas ideológicas y actorales.

Es grandioso tener a estos actores estadounidenses con tanta integridad, pero también es estupendo contar con estas actrices latinoamericanas.

ARCADIA: Steve Buscemi aseguró que usted era un poco duro en el rodaje, que era un gran jefe, pero que eso tenía sus límites.

M.M.: No sé por qué dijo eso, ¡seriamente! A mí me gusta un rodaje que sea muy acogedor, donde todos confíen entre sí y se sientan seguros para ser los actores que son. Nunca grito; siempre me gustan los ensayos y quiero que todos entiendan el marco.

Soy muy firme en apegarme al guion. Tengo una visión y no quiero escuchar ocho visiones distintas cuando estoy haciendo una película. Pero eso se puede hacer de manera amable. Mientras se les dé a los actores la libertad de hacer lo suyo...

Pesos pesados y un guion fantástico no pueden más que dar escenas increíbles. Steve Buscemi y Sam Rockwell en WILD HORSE NINE. Foto: Searchlight Pictures/Diego Araya Corvalán

Sí soy muy firme en apegarme al guion. Supongo que tengo una visión y no quiero escuchar ocho visiones distintas cuando estoy haciendo una película. Pero eso se puede hacer de manera amable. Mientras se les dé a los actores la libertad de hacer lo suyo, y ellos tienen que ser libres, todo sale bien y estamos muy felices juntos. Voy a tener una palabrita con Steve más tarde (con sus manos hace un gesto de castigo).

Steve Buscemi y Sam Rockwell en un auto amarillo setentero, en WILD HORSE NINE. Foto: Searchlight Pictures/Diego Araya Corvalán

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ARCADIA: Escribe diálogos muy cautivadores. Con la experiencia de tanto escrito, ¿se le hace más fácil crear estos diálogos o todavía le exige cincelar fuerte?

M.M.: El proceso exige ir cincelando, cada vez. Uno puede idear personajes y dejarlos hablar, y ahí es cuando escribir es más gratificante y divertido, pero a veces lo llevan a uno a lugares inesperados. Para esta película, probablemente, hubo unas cinco versiones diferentes, cuando estos dos protagonistas eran un padre y un hijo y eran dos actores. El aspecto de la CIA solo entró hace cuatro años, así que ya había escrito y desechado cinco versiones distintas. Aunque uno sea bueno escribiendo diálogos, los personajes podrían no llevarlo a un lugar interesante, de modo que siempre es un proceso de aprendizaje.

John Malkovich y Mariana di Girolamo en WILD HORSE NINE. Él es muy muerte, ella es todo vida... Foto: Searchlight Pictures

ARCADIA: De las figuras históricas que podía mencionar, además de Allende, usted se queda con Patrice Lumumba y John F. Kennedy.

M.M.: Si habla de conspiraciones y encubrimientos de la CIA, supongo que el más famoso es JFK. Sin embargo, uno que definitivamente ocurrió y que contó con la participación de la CIA fue el de Lumumba.

Parte de la película trata de que todos se olvidan de Lumumba y todos recuerdan a Kennedy, y eso se debe en parte a motivos de racismo y en parte a que a Estados Unidos tal vez no le interesen los otros países.

Patrice Lumumba, retratado. Foto: Getty Images

Parte de la película trata de que todos se olvidan de Lumumba y todos recuerdan a Kennedy, y eso se debe en parte a motivos de racismo y en parte a que a Estados Unidos tal vez no le interesen los otros países. Por eso estuvo bien mantener esos dos hechos sobre la mesa en una película como esta.

ARCADIA: Fue a Rapa Nui hace más de diez años y le quedó la idea de filmar allí. ¿En qué se diferenció plantearse la idea y hacerla en realidad?

M.M.: Fue un rodaje hermoso. Otras personas tuvieron que resolver la logística de llevar las cámaras, los vehículos y todo lo demás, pero cuando estuve allí, todo consistió en capturar la belleza del lugar que había visto 15 años atrás: capturar la belleza y el misterio de los moáis y asegurarme de que la isla fuera tan cinematográfica y bella como lo es en la vida real.

"Queremos que el espectador tenga una experiencia hermosa, incluso si la historia se adentra en lugares oscuros. Siempre debería estarse observando algo bello", nos dice McDonagh. Foto: Searchlight Pictures / Diego Araya Corvalán

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Martin McDonagh dirige a John Malkovich y Sam Rockwell en el set de WILD HORSE NINE. Ningún color es casualidad en esta genial obra cinematográfica. Foto: Searchlight Pictures/Diego Araya Corvalán

ARCADIA: Su director de fotografía, Ben Davis, hace una vez más un trabajo grandioso con los tonos y planos. ¿Hablan mucho sobre estos aspectos?

M.M.: Totalmente, hablamos sobre la belleza, porque a ambos nos gustan las películas hermosas y no nos agrada lo mundano, gris o apagado. Pero también nos encantan las películas estadounidenses de los años setenta, así que queríamos transmitir esa misma sensación en esta película, desde la elección de los colores de los automóviles y la paleta cromática hasta el vestuario y los toques de color que resaltaban en él. Ben y yo pensamos en todas esas cosas porque queremos que el espectador tenga una experiencia hermosa, incluso si la historia se adentra en lugares oscuros. Siempre debería estarse observando algo bello.