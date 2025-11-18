¿De qué se trata y cuándo se estrena ‘El hijo de mil hombres’ en Netflix Colombia?

‘El hijo de mil hombres’ adapta la novela homónima de Valter Hugo Mãe para contar la historia de Crisóstomo, un pescador solitario en sus cuarenta que desea convertirse en padre. Su vida cambia cuando decide acoger a Camilo, un niño huérfano; a partir de ese encuentro aparecen otros personajes con heridas afectivas que ponen en cuestión los modelos familiares convencionales. La película apuesta por una narración íntima centrada en las relaciones personales y la búsqueda de pertenencia.

Netflix la presenta como la primera adaptación cinematográfica de esa obra. En presentaciones públicas relacionadas con la Festa Literaria Internacional de Paraty (FLIP), el autor y el equipo han hablado sobre el proceso de adaptación.

La película tuvo un estreno en cines seleccionados el pasado 30 de octubre y su estreno global en Netflix está programado para mañana, el 19 de noviembre. En la plataforma aparece listada con trailer y ficha desde octubre, y la plataforma confirmó la ventana en streaming para noviembre.

Reparto principal y personajes

El reparto principal de ‘El hijo de mil hombres’ está encabezado por Rodrigo Santoro, quien interpreta a Crisóstomo, el protagonista de la historia. Junto a él aparece Miguel Mártines en el papel de Camilo, el niño huérfano que Crisóstomo decide acoger. El elenco también incluye a Rebeca Jamir, quien da vida a Isaura, y a Johnny Massaro, encargado del personaje de Antonio.

La película suma además, las participaciones de Antonio Haddad, Grace Passo, Juliana Caldas, Marcello Escorel y otros actores que completan un reparto diverso y amplio.

El material fue rodado en escenarios naturales de Brasil, De acuerdo con el material promocional, varias secuencias se filmaron en Búzios (en el litoral de Río de Janeiro) y en la Chapada Diamantina (Bahía), dos locaciones que aportan un fuerte componente visual a la narración.

La producción estuvo a cargo de Biônca Filmes, con el apoyo de diversas casas asociadas al proyecto. Las fichas técnicas señalan una duración aproximada de 2 horas y 6 minutos.

Netflix publicó el tráiler y las primeras imágenes en octubre, como antesala al estreno programado para noviembre.

Esa historia es presentada como un drama de tono íntimo y reflexivo, centrado en personajes que buscan afecto y pertenencia fuera de las estructuras familiares tradicionales. Tanto el material oficial como la información previa al lanzamiento destacan la importancia del paisaje en la puesta en escena.