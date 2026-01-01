Enero arrancó con todo: estos son los estrenos que llegan a las salas de cine en Colombia durante el primer mes de 2026

Si es un apasionado del séptimo arte y desea comenzar el año con los estrenos de enero, a continuación encontrará un resumen de los títulos disponibles en las carteleras de las salas de cine en Colombia.

Estos estrenos se proyectarán en las principales cadenas del país, incluyendo Cine Colombia, Cinemark, Procinal, Royal Films y Cinépolis, presentando desde comedias y dramas, hasta aventuras y cine familiar.

1 de enero

La Empleada

Género: Thriller

Duración: 2 horas y 11 minutos

Amanda Seyfried es Nina Winchester y Sydney Sweeney es Millie Calloway en 'The Housemaid.' Foto: Cortesía Lionsgate

8 de enero

Olivia y el Terremoto Invisible

Género: Animación, familia.

Duración: 1 hora y 10 minutos.

Familia en Renta

Género: Comedia, drama.

Duración: 1 hora y 50 minutos.

Noche de paz, noche de horror

Género: Terror

Duración: 1 hora y 35 minutos.

El beso de la mujer araña

Género: Drama musical

Duración: 2 horas y 8 minutos

Primate

Género: Terror.

Duración: 1 hora y 29 minutos.

Paprika, detective de los sueños

Género: Animación, ciencia ficción, fantástico e intriga.

Duración: 1 hora y 30 minutos

15 de enero

Exterminio: El templo de huesos.

Género: Terror

Duración: 1 hora - 49 minutos

No Other Choice

Género: Crimen, comedia y drama

Duración: 2 horas y 19 minutos

Song Sung Blue

Género: Drama, musical, romance.

Duración: 2 horas y 13 minutos.

Tom & Jerry: Forbidden Compass

Género: Animación, comedia.

Duración: 1 hora y 44 minutos.

22 de enero

Jumbo

Género: Animación, aventura.

Duración: 1 hora y 42 minutos.

Marty Supreme

Género: Drama.

Duración: 2 horas y 30 minutos

Moon, Mi Amigo Panda

Género: Familia, aventura.

Duración: 1 hora y 40 minutos.

The Painted

Género: Terror, suspenso.

Duración: 1 hora y 25 minutos.

Sin Piedad

Género: Thriller, ciencia ficción, acción.

Duración: 1 hora y 40 minutos.

Scarlet

Género: Animación, aventura, romance.

Duración: 1 hora y 50 minutos.

29 de enero

Megadeth: Behind the Mask

Género: Documental

Duración: 1 hora y 48 minutos.

Silent Hill regreso al Infierno

Género: Terror.

Duración: 1 hora y 45 minutos.

Hamnet

Género: Drama.

Duración: 2 horas y 5 minutos.

31 de enero

A Streetcar Named Desire

Género: Drama

Duración: 3 horas y 18 minutos.

Importante: vale mencionar que las carteleras pueden variar según la ciudad, por lo que se aconseja consultar directamente la página web de cada cadena de cine para confirmar los estrenos y sus fechas exactas.

La programación busca ofrecer alternativas para todo tipo de público, consolidando el cine como una de las mejores opciones de entretenimiento para iniciar el 2026. Con la diversidad de géneros y producciones, los espectadores podrán descubrir nuevas historias, explorar mundos distintos y disfrutar de experiencias cinematográficas que prometen despertar todo tipo de emociones.