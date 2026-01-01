Cine

Enero arrancó con todo: estos son los estrenos que llegan a las salas de cine en Colombia durante el primer mes de 2026

Las carteleras de cine en todo el país ofrecen una variada selección de géneros para satisfacer todos los gustos.

Redacción Cultura
1 de enero de 2026, 1:29 p. m.
El inicio del nuevo año trae una nueva cartelera a las sala de cine en Colombia.
El inicio del nuevo año trae una nueva cartelera a las sala de cine en Colombia.

Si es un apasionado del séptimo arte y desea comenzar el año con los estrenos de enero, a continuación encontrará un resumen de los títulos disponibles en las carteleras de las salas de cine en Colombia.

Estos estrenos se proyectarán en las principales cadenas del país, incluyendo Cine Colombia, Cinemark, Procinal, Royal Films y Cinépolis, presentando desde comedias y dramas, hasta aventuras y cine familiar.

1 de enero

La Empleada

  • Género: Thriller
  • Duración: 2 horas y 11 minutos
Amanda Seyfried es Nina Winchester y Sydney Sweeney es Millie Calloway en 'The Housemaid.' Foto: cortesía Lionsgate
Amanda Seyfried es Nina Winchester y Sydney Sweeney es Millie Calloway en 'The Housemaid.'

8 de enero

Olivia y el Terremoto Invisible

Cine

  • Género: Animación, familia.
  • Duración: 1 hora y 10 minutos.

Familia en Renta

  • Género: Comedia, drama.
  • Duración: 1 hora y 50 minutos.

Noche de paz, noche de horror

  • Género: Terror
  • Duración: 1 hora y 35 minutos.

El beso de la mujer araña

  • Género: Drama musical
  • Duración: 2 horas y 8 minutos

Primate

  • Género: Terror.
  • Duración: 1 hora y 29 minutos.
YouTube video PXHKyRMwwSo thumbnail

Paprika, detective de los sueños

  • Género: Animación, ciencia ficción, fantástico e intriga.
  • Duración: 1 hora y 30 minutos

15 de enero

Exterminio: El templo de huesos.

  • Género: Terror
  • Duración: 1 hora - 49 minutos

No Other Choice

  • Género: Crimen, comedia y drama
  • Duración: 2 horas y 19 minutos

Song Sung Blue

  • Género: Drama, musical, romance.
  • Duración: 2 horas y 13 minutos.
YouTube video QYElo6ZZ5Q8 thumbnail

Tom & Jerry: Forbidden Compass

  • Género: Animación, comedia.
  • Duración: 1 hora y 44 minutos.

22 de enero

Jumbo

  • Género: Animación, aventura.
  • Duración: 1 hora y 42 minutos.

Marty Supreme

  • Género: Drama.
  • Duración: 2 horas y 30 minutos

Moon, Mi Amigo Panda

  • Género: Familia, aventura.
  • Duración: 1 hora y 40 minutos.

The Painted

  • Género: Terror, suspenso.
  • Duración: 1 hora y 25 minutos.

Sin Piedad

  • Género: Thriller, ciencia ficción, acción.
  • Duración: 1 hora y 40 minutos.
YouTube video K_588na9cis thumbnail

Scarlet

  • Género: Animación, aventura, romance.
  • Duración: 1 hora y 50 minutos.

29 de enero

Megadeth: Behind the Mask

  • Género: Documental
  • Duración: 1 hora y 48 minutos.
YouTube video qntDbiz75iI thumbnail

Silent Hill regreso al Infierno

  • Género: Terror.
  • Duración: 1 hora y 45 minutos.

Hamnet

  • Género: Drama.
  • Duración: 2 horas y 5 minutos.

31 de enero

A Streetcar Named Desire

  • Género: Drama
  • Duración: 3 horas y 18 minutos.
Importante: vale mencionar que las carteleras pueden variar según la ciudad, por lo que se aconseja consultar directamente la página web de cada cadena de cine para confirmar los estrenos y sus fechas exactas.

La programación busca ofrecer alternativas para todo tipo de público, consolidando el cine como una de las mejores opciones de entretenimiento para iniciar el 2026. Con la diversidad de géneros y producciones, los espectadores podrán descubrir nuevas historias, explorar mundos distintos y disfrutar de experiencias cinematográficas que prometen despertar todo tipo de emociones.

