Enero arrancó con todo: estos son los estrenos que llegan a las salas de cine en Colombia durante el primer mes de 2026

Si es un apasionado del séptimo arte y desea comenzar el año con los estrenos de enero, a continuación encontrará un resumen de los títulos disponibles en las carteleras de las salas de cine en Colombia.
Estos estrenos se proyectarán en las principales cadenas del país, incluyendo Cine Colombia, Cinemark, Procinal, Royal Films y Cinépolis, presentando desde comedias y dramas, hasta aventuras y cine familiar.
1 de enero
La Empleada
- Género: Thriller
- Duración: 2 horas y 11 minutos
8 de enero
Olivia y el Terremoto Invisible
- Género: Animación, familia.
- Duración: 1 hora y 10 minutos.
Familia en Renta
- Género: Comedia, drama.
- Duración: 1 hora y 50 minutos.
Noche de paz, noche de horror
- Género: Terror
- Duración: 1 hora y 35 minutos.
El beso de la mujer araña
- Género: Drama musical
- Duración: 2 horas y 8 minutos
Primate
- Género: Terror.
- Duración: 1 hora y 29 minutos.
Paprika, detective de los sueños
- Género: Animación, ciencia ficción, fantástico e intriga.
- Duración: 1 hora y 30 minutos
15 de enero
Exterminio: El templo de huesos.
- Género: Terror
- Duración: 1 hora - 49 minutos
No Other Choice
- Género: Crimen, comedia y drama
- Duración: 2 horas y 19 minutos
Song Sung Blue
- Género: Drama, musical, romance.
- Duración: 2 horas y 13 minutos.
Tom & Jerry: Forbidden Compass
- Género: Animación, comedia.
- Duración: 1 hora y 44 minutos.
22 de enero
Jumbo
- Género: Animación, aventura.
- Duración: 1 hora y 42 minutos.
Marty Supreme
- Género: Drama.
- Duración: 2 horas y 30 minutos
Moon, Mi Amigo Panda
- Género: Familia, aventura.
- Duración: 1 hora y 40 minutos.
The Painted
- Género: Terror, suspenso.
- Duración: 1 hora y 25 minutos.
Sin Piedad
- Género: Thriller, ciencia ficción, acción.
- Duración: 1 hora y 40 minutos.
Scarlet
- Género: Animación, aventura, romance.
- Duración: 1 hora y 50 minutos.
29 de enero
Megadeth: Behind the Mask
- Género: Documental
- Duración: 1 hora y 48 minutos.
Silent Hill regreso al Infierno
- Género: Terror.
- Duración: 1 hora y 45 minutos.
Hamnet
- Género: Drama.
- Duración: 2 horas y 5 minutos.
31 de enero
A Streetcar Named Desire
- Género: Drama
- Duración: 3 horas y 18 minutos.
Importante: vale mencionar que las carteleras pueden variar según la ciudad, por lo que se aconseja consultar directamente la página web de cada cadena de cine para confirmar los estrenos y sus fechas exactas.
La programación busca ofrecer alternativas para todo tipo de público, consolidando el cine como una de las mejores opciones de entretenimiento para iniciar el 2026. Con la diversidad de géneros y producciones, los espectadores podrán descubrir nuevas historias, explorar mundos distintos y disfrutar de experiencias cinematográficas que prometen despertar todo tipo de emociones.