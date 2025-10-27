Estos son los estrenos de Cine Colombia para esta semana del 27 al 31 de octubre; adquiera su boleta en preventa

Cine Colombia presenta sus próximos estrenos para que los amantes del séptimo arte disfruten del cine en pantalla grande y vivan una experiencia inolvidable.

Entre las producciones que llegarán esta última semana de octubre, para hacer parte de su amplia cartelera por un tiempo, hay películas de distintos géneros, como documental, drama, ciencia ficción, comedia, concierto, entre otros, y las boletas las puede adquirir días antes desde la página oficial de Cine Colombia.

28 de octubre

‘Depeche Mode: M’

Depeche Mode, una banda británica de música electrónica, se presenta en Ciudad de México mientras explora la conexión entre su música, la mortalidad y las tradiciones mexicanas sobre la muerte.

Estreno de Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

30 de octubre

‘Springsteen: Música de ninguna parte’

Retrata el proceso de creación del álbum ‘Nebraska’ lanzado en 1982 por Bruce Springsteen, cuando él era un joven músico en la cúspide del estrellato mundial que luchaba por conciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado.

‘El Despertar de los Muertos’

Un hombre decide dar un vuelco a su vida y recuperar a su novia, reconciliarse con su madre, y luchar contra los zombis que han regresado de la muerte.

Próximo estreno de Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

‘Princesa Mononoke’

Esta es una película del mundo Ghilbi y trata sobre Ashitaka, un joven que se encuentra en medio de una guerra entre los dioses del bosque y hace un viaje para descubrir la cura de la maldición de Tatarigami. En esta búsqueda también conoce a la Princesa Mononoke y viven nuevas experiencias.

Estreno de Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

‘Bugonia’

Dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una gran empresa, convencidos de que es una alienígena que pretende destruir el planeta Tierra.

‘Elfi y el Reino Perdido’

La duendecilla Elfi sueña con algo más emocionante que las reglas de su clan. Todo cambia cuando conoce a Bo y a su pandilla de duendes soñadores. Juntos descubrirán un mundo secreto lleno de aventuras y amistad capaz de cambiarlo todo.

Estreno de Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

‘Quinografía’

Una carta de amor a lucidez del entrañable Quino, creador de Mafalda y de un universo de personajes inolvidables. Recorremos su biografía, sus orígenes y el largo camino recorrido para convertirse en una celebridad mundial y para volver al fin a su Mendoza natal, viudo y casi ciego, para despedirse de la luz de su infancia.

Próximo estreno de Cine Colombia. | Foto: Tomada de Cine Colombia

‘Infierno en la torre’

Cheol-woong, un bombero novato, se une a un héroe legendario en su primera misión. Pero cuando un acto de valentía termina en tragedia, la admiración se convierte en resentimiento. Entre llamas, secretos y decisiones que cuestan vidas, ambos deberán enfrentarse a un incendio que no solo pondrá a prueba su coraje, sino también su redención.