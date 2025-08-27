La noche siempre llega: ¿De qué trata la película que está en el top 10 de Netflix?

El pasado viernes, 15 de agosto, La noche siempre llega, se convirtió en parte oficial de catálogo de contenido de Netflix, una de las plataformas de streaming con mayor cantidad de suscripciones a nivel mundial.

Rápidamente, la producción escaló dentro del ranking de contenido y se posicionó como uno de los contenido más vistos en el transcurso de los últimos días.

Fanáticos de series como The Crown y Andor, estaban a la espera de la llegada de la nueva entrega del director Benjamin Caron, pues gracias a su excelente trabajo dentro de la industria del cine y la televisión ha sido ganador de un Globo de Oro, un Emmy y un BAFTA.

En este caso, se trata de la adaptación de la novela que lleva el mismo nombre, con trabajo de guion en manos de Sarah Conradt y el papel de productora por Vannesa Kirby.

La dramatización expone a su protagonista Lynette en una de las noches más complicadas de su vida, pues debido al drama que la rodea, se ve en la obligación de tomar una importante decisión, la cual, cambiará el rumbo y futuro de toda su familia.

La mujer enfrenta múltiples responsabilidades que la han sobrepasado, pues no solo se encarga de su hijo, también cuida a su hermano mayor, Kenny, quien tiene síndrome de Down.

Además, debe estar pendiente de su madre, una mujer problemática, quien debido a decisiones impulsivas en el pasado, se encuentra atravesando una situación económica precaria y con muchas limitaciones.

El conflicto se genera cuando Lynette descubre que su madre tomó los ahorros de varios años, los cuales estaban destinados para la compra de una vivienda en un vehículo, dejando desprotegidos a todos los miembros de la familia.

Ante esto, la protagonista se ve en la obligación de hacer todo lo posible por conseguir una semana de 25.000 dólares en una sola noche con el fin de obtener una hipoteca y evitar que se queden sin un lugar en donde vivir.

Pese a que en las primeras horas en las que puso en marcha su plan para conseguir el dinero, se percató que acudiendo a los métodos convencionales, le tomaría más tiempo del esperado. Por esto, Lynette se involucra en situaciones y actividades riesgosas, ligadas con el mundo criminal y el hurto.