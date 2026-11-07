La película colombiana inspirada en ‘Alicia en el país de las maravillas’ que promete impactar al público en noviembre

En noviembre llegan varios estrenos a la pantalla grande que prometen captar la atención del público y despertar el interés de los amantes del séptimo arte. Entre las producciones que han comenzado a generar grandes expectativas se encuentra una película colombiana que apuesta por la fantasía, la imaginación y la magia de Alicia en el país de las maravillas.

Se trata de ALIX, una nueva propuesta cinematográfica que fue todo un éxito en Estados Unidos y representa una apuesta interesante para el cine nacional. Su estreno en las salas de cine de Colombia está previsto para el próximo 12 de noviembre.

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La directora de esta película es la cineasta colombiana Ana María Hermida, presentando una producción que combina elementos de la realidad y la fantasía, mientras aborda las profundas heridas que deja el conflicto armado, el reclutamiento de menores y la fuerza de los sueños como una forma de resistir, encontrar esperanza y hacer frente a la adversidad.

En este contexto, una de las preguntas que plantea ALIX es: ¿Qué sucede cuando la imaginación se convierte en el único refugio para sobrevivir a una realidad dolorosa?

La historia sigue la vida de una niña de 12 años, interpretada por Cristal Aparicio, cuya infancia está marcada por la violencia. Entre los trágicos hechos que debe enfrentar está la muerte de su padre, una situación que se hace aún más complicada de manejar en su entorno familiar que es complejo.

Su vida da un giro inesperado al conocer a Conejo, personaje interpretado por Roberto Urbina, un hombre que le ofrece la esperanza de encontrar la familia que tanto anhela. Sin embargo, lo que parece ser una oportunidad para cambiar su destino pronto revela una realidad mucho más cruda: una red de reclutamiento de niñas para un grupo armado.

Esta situación termina amenazando su libertad, su inocencia y la posibilidad de disfrutar plenamente de su infancia.

Sinopsis: Una niña es reclutada para ser una niña soldado en la jungla colombiana y hace frente a sus circunstancias usando su imaginación para viajar a un reino mágico.

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En la plataforma IMDb la cinta cuenta con una calificación de 7.4/10. No obstante, más allá de competir por cifras, esta película fue creada para reflexionar sobre la importancia de proteger a la infancia en medio del conflicto.

“Quería hacer una película sobre una niña que, a pesar de estar rodeada de violencia, todavía es capaz de imaginar otro mundo”, explicó su directora Ana María Hermida en declaraciones citadas por HSB Noticias.