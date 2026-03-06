Manual para ninjas, la primera producción original y colombiana de la plataforma Ditu

La plataforma de streaming de Caracol Televisión, Ditu, decidió dar un paso adelante en su incursión en el mercado del streaming con el lanzamiento de Manuel para ninjas, su primera producción original. Una comedia fresca, irreverente y profundamente conectada con la cotidianidad de los jóvenes colombianos que marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia de contenidos propios de la plataforma.

SEMANA conversó con Tiago Freire, Gerente de Producto en Ditu sobre lo que representa el lanzamiento de esta serie y la apuesta que tienen para crecer este año.

SEMANA: ¿Cuáles son las expectativas que tienen ahora con este lanzamiento? Ditu ya viene funcionando, pero esto representa una experiencia nueva.

Tiago Freire: En febrero cumplimos nuestro primer aniversario y el reto que teníamos desde el primer año era mejorar la experiencia de la plataforma, optimizar la tecnología y estar disponibles en más dispositivos y en más gamas, por ejemplo en televisores y en dispositivos como Roku. Para lograrlo hicimos una inversión importante y pusimos un enfoque fuerte en el producto y la tecnología, apalancándonos en todo el catálogo y el contenido del ecosistema de Caracol, no solo de la pantalla principal sino también de Blu, La Calle, Noticias y Deportes.

Ahora creemos que es el momento de apostar más por los contenidos: traer producciones de terceros que funcionen y tengan buena adaptabilidad en Colombia, pero también producir contenidos propios y tener una presencia más activa en la industria audiovisual del país. La idea es que Ditu no solo sea un distribuidor, sino también un potencial productor de contenido.

SEMANA: Este proyecto llevaba un tiempo guardado. ¿Por qué decidieron que fuera la primera serie original de Ditu?

T.F.: Es un contenido producido en Caracol, pero no siempre lo que funciona en la pantalla tradicional funciona en una plataforma de streaming o viceversa. En este caso vimos que tenía mucho potencial de enganche con el tipo de audiencia que queremos conquistar. Ditu busca tener una imagen y un lenguaje más fresco, más joven, y más cercano a nuevos públicos que la pantalla también quiere atraer. Esta producción tiene un tono divertido y cómico que encaja muy bien con esa estrategia y que puede ayudar a atraer a una audiencia más joven hacia la plataforma.

SEMANA: Ahora que ya cumplieron cerca de un año, ¿qué análisis han hecho del público que utiliza la plataforma? ¿Es principalmente joven o han encontrado perfiles diversos?

T.F.: En las plataformas de streaming hay de todo. En nuestro caso nos sorprendió mucho, en apenas un año, el nivel de enganche y atracción que logramos en Colombia. Ditu salió inicialmente como una prueba para entender si había espacio para un servicio de streaming adicional en el mercado, y encontramos que sí lo hay. Durante este tiempo hemos podido analizar el comportamiento del público y entender mejor el mercado.

La audiencia es bastante amplia y variada, y depende mucho de los lanzamientos y de la conexión con programas del canal. Por ejemplo, el año pasado con el lanzamiento de Desafío tuvimos una gran ola de fanáticos del programa. Al crear espacios exclusivos en Ditu como el Rincón de los Castigos o el Cubo de Eliminados, logramos atraer a ese público específico. Con otros contenidos llega otro tipo de audiencia. También hay un público cautivo que sigue noticias, deportes o las novelas.

Tener un catálogo amplio permite atraer perfiles muy distintos de usuarios, lo cual es muy importante para complementar el canal y también para los anunciantes, que buscan audiencias afines a sus marcas.

SEMANA: Finalmente, ¿cuáles son las expectativas y los proyectos que tienen para este año? ¿Habrá más series originales o contenido propio?

T.F.: Este año tenemos varios hitos importantes. Es un año marcado por eventos relevantes como las elecciones y el Mundial de fútbol, y ambos estarán presentes en la pantalla. La idea es que la plataforma también tenga contenidos que complementen esas transmisiones. Por ejemplo, contamos con el canal Caracol Sports, que durante el Mundial se convertirá en Gol Caracol y tendrá programación 24/7 relacionada con el torneo: debates, análisis, noticieros, ruedas de prensa, entrenamientos y entrevistas con jugadores y técnicos.

Queremos estar muy enfocados en el Mundial porque será una de las grandes ventanas del año. Además, planeamos lanzar más contenidos originales, ampliar los formatos disponibles en la plataforma y seguir invirtiendo tanto en contenido como en la experiencia del usuario, con nuevas funcionalidades y una interfaz cada vez más intuitiva que permita enganchar más a la audiencia.