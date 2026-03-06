Streaming

Manual para ninjas, la primera producción original y colombiana de la plataforma Ditu

SEMANA conversó con Tiago Freire, Gerente de Producto en Ditu sobre este lanzamiento y los proyectos que tiene la plataforma de streaming este año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 12:51 p. m.
Manual para ninjas
Manual para ninjas Foto: Cortesía

La plataforma de streaming de Caracol Televisión, Ditu, decidió dar un paso adelante en su incursión en el mercado del streaming con el lanzamiento de Manuel para ninjas, su primera producción original. Una comedia fresca, irreverente y profundamente conectada con la cotidianidad de los jóvenes colombianos que marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia de contenidos propios de la plataforma.

SEMANA conversó con Tiago Freire, Gerente de Producto en Ditu sobre lo que representa el lanzamiento de esta serie y la apuesta que tienen para crecer este año.

SEMANA: ¿Cuáles son las expectativas que tienen ahora con este lanzamiento? Ditu ya viene funcionando, pero esto representa una experiencia nueva.

Tiago Freire: En febrero cumplimos nuestro primer aniversario y el reto que teníamos desde el primer año era mejorar la experiencia de la plataforma, optimizar la tecnología y estar disponibles en más dispositivos y en más gamas, por ejemplo en televisores y en dispositivos como Roku. Para lograrlo hicimos una inversión importante y pusimos un enfoque fuerte en el producto y la tecnología, apalancándonos en todo el catálogo y el contenido del ecosistema de Caracol, no solo de la pantalla principal sino también de Blu, La Calle, Noticias y Deportes.

Arcadia

Sobre ‘Los domingos’, ganadora del Goya, y por qué el cine de Alauda Ruiz de Azúa atrae tanto consenso

Cine

Cineasta colombiana fue reconocida por el festival de cine de Salem, Massachussets

Cine

Estreno de ‘Hoppers: Operación Castor’: fecha, tráiler y de qué trata la nueva joya de Disney y Pixar

Cine

Hollman Morris habla del debut de Petro como actor en la película ‘Padilla’, protagonizada por Cuba Gooding Jr.: “Me van a caer rayos y centellas”

Cine

Abusos, alcohol: el pasado oscuro de Cuba Gooding Jr., protagonista de la película sobre el almirante Padilla, en la que actuará Petro

Arcadia

Cine político: los documentales nominados al Óscar diseccionan problemas sociales de Estados Unidos

Arcadia

Esto le dijo Cuba Gooding Jr. a SEMANA a propósito de su participación en la película del almirante Padilla: “Me encantan los personajes históricos”

Televisión

Las plataformas HBO Max y Paramount+ se fusionan para destronar a Netflix

Televisión

Guía de estrenos en Netflix para hoy, lunes 2 de marzo: de la miniserie más picante a la película de acción que arrasa en el top 10

Televisión

Fin de semana de ‘streaming’: qué ver del 27 de febrero al 1 de marzo sin perder tiempo buscando

Ditu: “Con el teléfono, todos tenemos en nuestras manos una conexión con el mundo”: Marcio Guilherme, vicepresidente de Caracol TV

Ahora creemos que es el momento de apostar más por los contenidos: traer producciones de terceros que funcionen y tengan buena adaptabilidad en Colombia, pero también producir contenidos propios y tener una presencia más activa en la industria audiovisual del país. La idea es que Ditu no solo sea un distribuidor, sino también un potencial productor de contenido.

SEMANA: Este proyecto llevaba un tiempo guardado. ¿Por qué decidieron que fuera la primera serie original de Ditu?

T.F.: Es un contenido producido en Caracol, pero no siempre lo que funciona en la pantalla tradicional funciona en una plataforma de streaming o viceversa. En este caso vimos que tenía mucho potencial de enganche con el tipo de audiencia que queremos conquistar. Ditu busca tener una imagen y un lenguaje más fresco, más joven, y más cercano a nuevos públicos que la pantalla también quiere atraer. Esta producción tiene un tono divertido y cómico que encaja muy bien con esa estrategia y que puede ayudar a atraer a una audiencia más joven hacia la plataforma.

Caracol Televisión anunció el lanzamiento de su nueva plataforma de streaming llamada Ditu
Caracol Televisión anunció el lanzamiento de su nueva plataforma de streaming llamada Ditu Foto: Caracol Televisión

SEMANA: Ahora que ya cumplieron cerca de un año, ¿qué análisis han hecho del público que utiliza la plataforma? ¿Es principalmente joven o han encontrado perfiles diversos?

T.F.: En las plataformas de streaming hay de todo. En nuestro caso nos sorprendió mucho, en apenas un año, el nivel de enganche y atracción que logramos en Colombia. Ditu salió inicialmente como una prueba para entender si había espacio para un servicio de streaming adicional en el mercado, y encontramos que sí lo hay. Durante este tiempo hemos podido analizar el comportamiento del público y entender mejor el mercado.

La audiencia es bastante amplia y variada, y depende mucho de los lanzamientos y de la conexión con programas del canal. Por ejemplo, el año pasado con el lanzamiento de Desafío tuvimos una gran ola de fanáticos del programa. Al crear espacios exclusivos en Ditu como el Rincón de los Castigos o el Cubo de Eliminados, logramos atraer a ese público específico. Con otros contenidos llega otro tipo de audiencia. También hay un público cautivo que sigue noticias, deportes o las novelas.

Tener un catálogo amplio permite atraer perfiles muy distintos de usuarios, lo cual es muy importante para complementar el canal y también para los anunciantes, que buscan audiencias afines a sus marcas.

SEMANA: Finalmente, ¿cuáles son las expectativas y los proyectos que tienen para este año? ¿Habrá más series originales o contenido propio?

T.F.: Este año tenemos varios hitos importantes. Es un año marcado por eventos relevantes como las elecciones y el Mundial de fútbol, y ambos estarán presentes en la pantalla. La idea es que la plataforma también tenga contenidos que complementen esas transmisiones. Por ejemplo, contamos con el canal Caracol Sports, que durante el Mundial se convertirá en Gol Caracol y tendrá programación 24/7 relacionada con el torneo: debates, análisis, noticieros, ruedas de prensa, entrenamientos y entrevistas con jugadores y técnicos.

Queremos estar muy enfocados en el Mundial porque será una de las grandes ventanas del año. Además, planeamos lanzar más contenidos originales, ampliar los formatos disponibles en la plataforma y seguir invirtiendo tanto en contenido como en la experiencia del usuario, con nuevas funcionalidades y una interfaz cada vez más intuitiva que permita enganchar más a la audiencia.

VER MÁS

streaming

Más de Cine

Fotograma de 'Los domingos'. BTEAM Pictures

Sobre ‘Los domingos’, ganadora del Goya, y por qué el cine de Alauda Ruiz de Azúa atrae tanto consenso

Cortometraje documental Barriga Llena, Corazón Contento

Cineasta colombiana fue reconocida por el festival de cine de Salem, Massachussets

'Hoppers: Operación Castor' es la nueva joya de Disney y Pixar

Estreno de ‘Hoppers: Operación Castor’: fecha, tráiler y de qué trata la nueva joya de Disney y Pixar

De izquierda a derecha, Hollman Morris, gerente de RTVC, y el presidente, Gustavo Petro, el 15 de septiembre de 2025, en Bogotá

Hollman Morris habla del debut de Petro como actor en la película ‘Padilla’, protagonizada por Cuba Gooding Jr.: “Me van a caer rayos y centellas”

Cuba Gooding Jr., actor estadounidense. En la imagen del centro acompañado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante el rodaje de la película sobre el almirante José Prudencio Padilla

Abusos, alcohol: el pasado oscuro de Cuba Gooding Jr., protagonista de la película sobre el almirante Padilla, en la que actuará Petro

En el documental 'La vecina perfecta' se habla del miedo, los prejuicios y la Ley de Defensa Propia. Yas cámaras policiales revelan cómo un problema entre vecinos da un giro fatal.

Cine político: los documentales nominados al Óscar diseccionan problemas sociales de Estados Unidos

Cuba Gooding Jr

Esto le dijo Cuba Gooding Jr. a SEMANA a propósito de su participación en la película del almirante Padilla: “Me encantan los personajes históricos”

George R.R. Martin finalmente aceptó llevar Juego de Tronos a la gran pantalla

De la TV al cine: Warner Bros. desarrolla la primera película de ‘Game of Thrones’: estos son los detalles

'Backrooms': De fenómeno viral en YouTube a la gran pantalla de la mano de A24

Ni Hollywood lo vio venir: la película de terror de un ‘youtuber’ que se convirtió en el fenómeno viral del año

Noticias Destacadas