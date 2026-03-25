‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’: el esperado cierre de la saga llega a Netflix entre elogios y críticas

La espera de los seguidores de la familia Shelby ha terminado. Desde este 20 de marzo de 2026, Netflix ha puesto a disposición de su audiencia global ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’, el largometraje que funciona como epílogo de una de las series más influyentes del siglo XXI. Dirigida por Tom Harper y escrita por el creador de la franquicia, Steven Knight, la cinta busca condensar el drama criminal y la épica familiar que definieron a la producción de la BBC durante una década.

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La trama sitúa a un Tommy Shelby (Cillian Murphy) que, tras años de aislamiento en un retiro autoimpuesto, debe regresar a las calles de Birmingham. El motor de su retorno es doble: la protección de su hijo ilegítimo, Erasmus ‘Duke’ Shelby (Barry Keoghan), y la inminencia de la Segunda Guerra Mundial. Según declaraciones de Murphy, el personaje transita en esta entrega por una especie de “purgatorio” personal, una zona gris entre la vida y la muerte que ha marcado su evolución desde la Gran Guerra.

La película, que cuenta con una duración de 112 minutos, introduce nuevos antagonistas y desplaza el foco de los conflictos políticos internos de la sexta temporada hacia una amenaza externa que busca desestabilizar la economía británica.

En plataformas de medición como Rotten Tomatoes, la cinta debutó con una aprobación del 92 %, destacando principalmente la interpretación de Cillian Murphy, quien recientemente consolidó su estatus en la industria tras su éxito en los premios de la Academia.

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No obstante, voces críticas como la del analista cinematográfico Alejandro G. Calvo sugieren una recepción más matizada. En sus análisis, Calvo describe la obra como un producto que, si bien mantiene la estética impecable y la atmósfera sonora característica de la serie, puede resultar “condensado” en ciertos tramos.

“Esta es una película para los fans”, afirmó Cillian Murphy durante la promoción del estreno, subrayando que el objetivo principal era dar un cierre satisfactorio a quienes acompañaron a los Shelby desde 2013.

Uno de los puntos de mayor consenso positivo es la química en pantalla entre Murphy y Barry Keoghan. El joven actor, que interpreta a Duke Shelby, asume un rol protagónico que, para muchos, representa el relevo generacional de la banda. El contraste entre la búsqueda de expiación de Tommy y la crudeza ascendente de su heredero se convierte en el núcleo emocional del filme.

El reparto se completa con figuras de la talla de Rebecca Ferguson, Stephen Graham y Sophie Rundle, quienes aportan solidez a un relato que intenta equilibrar el misticismo gitano, presente en las visiones de la familia, con el realismo sucio de la preguerra industrial.