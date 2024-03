Premios Óscar 2024 | Tras lo que hizo: ¿Robert Oppenheimer fue un brillante científico o un demonio?

Protagonista de la película de Nolan

Trinity y el principio de la era nuclear

Tras el éxito del ensayo de Trinity , el resto de la historia es tristemente conocido. El 6 y el 9 de agosto de 1945 las bombas atómicas Little Boy y Fat Man arrasaron las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Más de 120 000 personas murieron de forma inmediata a causa de la explosión de las bombas. Muchas más fallecieron posteriormente víctimas de las heridas y de la radiación.

Oppenheimer apostó por lanzar las bombas

Tras el fin de la guerra, en 1946 se creó la Comisión de Energía Atómica (AEC) de Estados Unidos, una agencia para controlar las investigaciones sobre armas atómicas. Oppenheimer fue nombrado presidente de su comité asesor. Desde esta tribuna, y muy posiblemente condicionado por el efecto devastador de las bombas lanzadas sobre Japón, Oppenheimer dedicó gran parte de su esfuerzo a defender la no proliferación nuclear y a intentar detener la carrera armamentística emprendida por Estados Unidos y la Unión Soviética.

La caza de brujas

Perdida toda su influencia política, Oppenheimer retomó su labor docente e investigadora en física. Finalmente, en 1963, amigos de Oppenheimer consiguieron que el presidente John F. Kennedy le concediera el Premio Enrico Fermi , premio “presidencial” del Gobierno de los EE. UU. Este galardón supuso un gesto de rehabilitación política. No fue hasta 2022 cuando se demostró que Oppenheimer había sido una víctima más de la caza de brujas llevada a cabo por sectores macarthistas del gobierno americano durante la guerra fría.

Deberíamos preguntarnos si de entre todas las opciones que había, las que tomó Oppenheimer fueron o no las más acertadas. La única regla que debemos seguir en este juego es que no tomar decisiones no es una opción válida. Las respuestas son todas válidas y muy posiblemente todas de consecuencias igualmente terribles a las tomadas por Oppenheimer.