Premios Óscar 2026: ¿Cómo se elige a los nominados y al ganador del premio a Mejor Película?

Este año, diez producciones compiten para ganar el más prestigioso premio de Hollywood en los Premios Óscar.

Como es tradición, la categoría de Mejor Película reúne algunas de las propuestas más destacadas del cine reciente, con historias y estilos muy diversos que han captado la atención tanto de la crítica como del público.

De acuerdo con analistas y especialistas de la industria, dos títulos parecen liderar la contienda: Pecadores y Una batalla tras otra, que llegan a la recta final de la temporada de premios con un fuerte respaldo tras su paso por festivales y otros galardones previos.

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Sin embargo, también advierten que otras nominadas podrían alterar los pronósticos, poniendo en el radar producciones como Hamnet o El agente secreto, que podrían terminar dando la sorpresa en la noche más importante del cine.

En medio de esta incertidumbre que genera la elección del ganador, muchos se preguntan cuáles son los criterios que se consideran para obtener esta prestigiosa estatuilla.

Como muchos saben, la mayoría de las categorías se define mediante un conteo simple de votos emitidos por los más de 10 mil miembros de la Academia. Sin embargo, para elegir la Mejor Película, se emplea un sistema distinto, con el objetivo de garantizar que la obra ganadora cuente con el respaldo de la mayoría de los votantes.

En este contexto, según explica sitio web británico Digital Spy, la Academia cuenta actualmente con 11.120 miembros, de los cuales 10.136 están habilitados para votar en los premios.

Sus integrantes se distribuyen en 17 ramas profesionales que representan diversas áreas de la industria cinematográfica, entre ellas actuación, dirección, guion, producción y especialidades técnicas.

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Antes de elegir al ganador, existe la etapa previa de nominados. En esta fase, cada rama de la Academia vota principalmente en su propio campo para elegir a los candidatos. Por ejemplo, los actores eligen a los nominados en las categorías de actuación, mientras que los directores votan por los candidatos a mejor dirección.

No obstante, para la categoría de Mejor Película hay una excepción, ya que todos los miembros de la Academia pueden participar en la elección de sus nominados.

Cuando se logra definir a los finalistas, el proceso se vuelve más sencillo, ya que todos los miembros participan en la votación de la mayoría de las categorías para elegir a los ganadores, sin importar su área de especialización.

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Para garantizar la transparencia de esta etapa, desde 1935, la firma contable PricewaterhouseCoopers se encarga de supervisar el conteo de los votos.

En la edición número 98 de los Premios Óscar, las películas que compiten por el máximo galardón son: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores y Sueños de trenes.