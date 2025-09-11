‘Raqqa’, el thriller sobre terrorismo internacional y espionaje, llega a las salas de cines de Colombia

En septiembre de 2014, la ciudad de Raqa, en Siria, se convirtió en el epicentro del dominio del autodenominado Estado Islámico (ISIS). Ese escenario de violencia y miedo sirve de telón de fondo a Raqqa, la película dirigida por Gerardo Herrero que se estrenará en las salas de cine de Colombia el próximo 18 de septiembre. La historia está inspirada en la novela Vírgenes y verdugos de Tomás Bárbulo y aborda el terrorismo internacional desde una trama de espionaje y supervivencia.

El relato sigue a Haibala, un espía internacional conocido como ‘El Saharaui’, interpretado por el actor español Álvaro Morte, quien asume la misión de capturar a ‘El Jordano’, uno de los dirigentes más buscados del ISIS. En la misma ciudad se cruza con Malika, una enfermera al servicio de Europol encarnada por Mina El Hammani. Ambos personajes, con objetivos que convergen y lealtades en tensión, se ven envueltos en una red de intrigas, secretos y dilemas morales que marcan el ritmo de la narración.

Haibala, un espía internacional, interpretado por el actor español Álvaro Morte | Foto: Suministrada

El reparto reúne a dos intérpretes reconocidos por el público internacional gracias a producciones de Netflix. Álvaro Morte, recordado por su papel de ‘El Profesor’ en La Casa de Papel, interpreta aquí a un espía marcado por la soledad y el cálculo, mientras que Mina El Hammani, conocida por su rol de Nadia en Élite, da vida a una mujer decidida que deja atrás la medicina para enfrentarse de frente al terrorismo. La película fue estrenada en noviembre de 2024 en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y ahora llega a Latinoamérica con una propuesta que combina acción, suspenso y drama humano.

Malika, una enfermera al servicio de Europol encarnada por Mina El Hammani | Foto: Suministrada