La película de animación ‘K-Pop Demon Hunters’ tendrá su segunda parte en Netflix: revelan detalles

La película animada K-Pop Demon Hunters se ha transformado en un fenómeno imparable que une el glamour del K-pop con batallas sobrenaturales, y ahora Netflix confirma su segunda parte, desatando euforia entre fans latinoamericanos y globales.

Estrenada en junio de 2025 bajo la producción de Sony Pictures Animation, con guion y dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans, esta cinta no solo rompió récords en Netflix, sino que creó un fandom leal gracias a su banda sonora adictiva y narrativa innovadora.

Desde su debut, la película enganchó a millones con su animación vibrante y mensajes de empoderamiento. La película inspiró karaokes en cines, eventos en Corea del Sur y ventas millonarias de su soundtrack.

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‘K-Pop Demon Hunters’ tendrá segunda parte, Netflix confirmó la noticia. Foto: NETFLIX

La cinta se alzó como la película animada más vista en la historia de Netflix, acumulando más de 500 millones de horas reproducidas en semanas iniciales, superando a cualquier otro estreno y liderando en 90 países, con picos estratosféricos en Latinoamérica.

“Maggie y Chris tuvieron el valor de dar un giro creativo audaz al contar una historia que, a la vez, era profundamente personal y rompía barreras culturales. En Netflix, nuestro objetivo es hacer la película favorita de alguien, ¡y ellos lo lograron al crear la película más popular de Netflix de todos los tiempos!”, celebró Dan Lin, director de Películas de Netflix.

En premios, sumó dos nominaciones al Óscar 2026 por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original del grupo ficticio HUNTR/X, llevándose un Annie Award a Mejor Animación y un Grammy por su álbum, consolidándola como referente del género híbrido.

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La historia central de la película sigue a un girl group K-pop formado por Rumi, Mira, Zoey y una quinta integrante misteriosa. De día, brillan en escenarios con hits pegajosos; de noche, usan poderes ancestrales para cazar demonios que invaden portales digitales. Un demonio infiltrado en la industria musical las recluta por error, desatando una guerra donde su música se vuelve arma letal, explorando la presión de la fama, raíces coreanas y lazos de amistad. El cliffhanger con Jinu, un aliado ambiguo, dejó a todos pidiendo más.

El 12 de marzo de 2026, Netflix y Sony Pictures Animation anunciaron K-Pop Demon Hunters 2, con Maggie Kang y Chris Appelhans regresando en guion y dirección. “Como cineasta coreana, me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia coreana y de nuestros personajes coreanos. Hay mucho más en este mundo que hemos construido y me emociona poder mostrarlo. Este es solo el principio”, compartió Maggie Kang con entusiasmo.

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‘K-Pop Demon Hunters’ es un éxito mundial. Foto: NETFLIX

Por su parte, Chris Appelhans añadió: “Estos personajes son como nuestra familia, su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Estamos emocionados por escribir su próximo capítulo, ponerlos a prueba y ver cómo evolucionan, y seguir superando los límites de cómo la música, la animación y la narrativa pueden combinarse”. La secuela profundizará en el regreso de Jinu, amenazas globales y posibles cameos de idols reales, expandiendo el universo bajo este nuevo acuerdo multianual.

Bela Bajaria, directora jefe de Contenidos de Netflix, resaltó: “Con Las guerreras K-pop, Maggie y Chris no solo llegaron al público, sino que encendieron un fandom global que traspasó idiomas, generaciones y géneros. Estamos muy orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de maneras que sorprenderán y deleitarán a los fans de todo el mundo”.

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El 12 de marzo de 2026, Netflix y Sony Pictures Animation anunciaron K-Pop Demon Hunters 2, con Maggie Kang y Chris Appelhans regresando en guion y dirección. Foto: NETFLIX

Desde Sony, Kristine Belson y Damien de Froberville, copresidentes de Sony Pictures Animation, afirmaron: “Defender las audaces visiones creativas de nuestros cineastas es la esencia de todo lo que hacemos en Sony Pictures Animation. Maggie y Chris aportaron sus perspectivas increíblemente únicas a esta película, contando una historia que cautivó al público de todo el mundo. Estamos encantados de trabajar con ellos para ampliar su visión en el próximo capítulo”. Sin fecha fija, la secuela apunta su estreno para 2029, un tiempo razonable para la animación prémium que promete rivalizar con Spider-Verse.