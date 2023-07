Lea aquí un adelanto del libro ‘Cómo hacer grandes cosas’

«Planificar» es un concepto con bagaje. Para muchos evoca una actividad pasiva: sentarse, pensar, mirar fijamente al espacio, abstraerse en lo que se piensa hacer. En su forma más institucional, la planificación es un ejercicio burocrático en el que el planificador redacta informes, colorea mapas y gráficos, programa actividades y rellena casillas en diagramas de flujo. Estos planes suelen parecerse a los horarios de los trenes, pero son aún menos interesantes. Gran parte de la planificación encaja en esa categoría. Y eso es un problema, porque es un grave error tratar la planificación como un ejercicio de pensamiento y cálculo abstracto y burocrático. Lo que aleja a la buena planificación del resto es algo completamente diferente. Lo capta un verbo latino, experiri. Experiri significa «experimentar», «ensayar», «probar». Es el origen de dos palabras maravillosas: «experimento» y «experiencia». Pensemos en cómo aprendemos normalmente: modificamos cosas. Probamos esto. Probamos aquello. Vemos lo que funciona y lo que no. Repetimos. Aprendemos. Esto es experimentación que crea experiencia. O, para usar la expresión de los teóricos, es «aprendizaje experimental». Se nos da bien aprender modificando o corrigiendo cosas, lo cual es una suerte, porque se nos da fatal hacer las cosas bien a la primera. A veces, modificar o corregir requiere tenacidad, y siempre la voluntad de aprender del fracaso. «No he fracasado diez mil veces —dijo Thomas Edison—. He encontrado con éxito diez mil formas que no funcionan». No era una hipérbole. Solo para averiguar cómo fabricar un filamento de bajo coste y larga duración para una bombilla, Edison tuvo que realizar cientos de experimentos con diferentes sustancias antes de encontrar la única —bambú carbonizado— que funcionaba. 5 La experimentación en la planificación requiere una simulación del proyecto por venir. Con ella pueden hacerse cambios en la simulación y ver qué ocurre. Los cambios que funcionan —los que llevarán a la casilla de la derecha— se mantienen. Los que no, se desechan. Con muchas iteraciones y pruebas serias, la simulación evoluciona hasta convertirse en un plan creativo, riguroso y detallado, es decir, un plan en el que confiar. Pero la genialidad de nuestra especie es que podemos aprender no solo de nuestra propia experiencia, sino de la de los demás.