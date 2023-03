Lea un fragmento de ‘Hermanas de las resistencia’, de Tilar J. Mazzeo

Prefacio

El infierno

A la mitad del viaje de nuestra vida, me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. ¡Ah! Cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor; temor tan triste, que la muerte no lo es tanto. Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. DANTE, El infierno, I

Este es un libro sobre la crisis moral, sobre un grupo de personas (y un grupo de naciones) perdidas en la oscuridad.

Llevo varios años escribiendo historias sobre mujeres, resistencia, guerra y, a veces, he escrito libros sobre personas inspiradoras, como la heroína polaca Irena Sendler o la partisana franco-estadounidense Blanche Rubenstein Auzello, quienes vieron el camino de la justicia con una claridad cegadora y simplemente actuaron. Esta no es esa historia y, salvo la esposa del banquero (una socialite con un matrimonio fallido que encontró a la mitad de su vida algo tan importante que nada de lo que vino después importó), estas no son esas personas.

Pero es una historia de valentía. Esta es la historia de cómo personas que se dieron cuenta de que estaban en el camino equivocado a la mitad de su vida encontraron el coraje para cambiar y luchar contra la oscuridad y las consecuencias que siguieron.

Una espía nazi. La hija de Mussolini. Un diplomático fascista. En el corazón de la historia está el yerno de Mussolini, un hombre con fallas, mujeriego y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, que encontró la fortaleza de repudiar el fascismo e intimidar con la mirada a sus verdugos. También es la historia sobre sus sinceros diarios durante la guerra y los hombres y, en especial, mujeres que arriesgaron su vida y sus familias para preservar la verdad de los crímenes registrados en esos papeles.

Sus cuadernos, conocidos en la historia como los Diarios de Ciano, se escribieron durante su época como el segundo al mando de Benito Mussolini y parte del círculo interno de Hitler. Se consideran el “documento político individual más importante que existe sobre las relaciones exteriores italianas recientes” y registran un viaje tan salvaje y enredado que incluso él se horrorizó. Galeazzo Ciano, a pesar de todos sus pecados, actuó, aunque tarde, a partir de ese autoconocimiento en medio de la guerra. También lo hicieron las mujeres que salvaron una parte de los documentos de la destrucción nazi. Los manuscritos que preservaron funcionaron después de la Segunda Guerra Mundial como evidencia cru- cial en Núremberg y siguen siendo uno de los registros históricos más significativos del Tercer Reich y las intenciones de sus líderes.

Estos fueron hombres y mujeres que, en su mayoría, desafiaron categorías claras y polarizadoras. Cuando se escribe del periodo de 1939 a 1945 hay una gran tentación de hablar del bien contra el mal, de categorías de blanco y negro, claridad y oscuridad moral. El problema de gran parte de la historia, incluyendo la historia del corazón humano, es que se da en escala de grises y entre las sombras. Debes andar con cuidado aquí. ¿Cómo cuentas la historia de la valentía de una espía nazi o de la hija de un dictador sin convertirla en heroína, sin deshonrar a los seis millones que atacó el fascismo o a los cuarenta millones de civiles que fallecieron? ¿Qué significa, al escribir de fascismo y nazismo, ser, como Dante imaginó en su descenso al infierno, fiel a las cosas buenas, así como a los horrores? ¿A los momentos en que esos culpables de crímenes y pecados graves escogen un camino diferente?

Este no es un libro que pide perdón para ellos. El perdón pertenece solo a sus víctimas. Pero este libro sí nos pide considerar el drama honesto y esencial de cómo las personas (y las naciones, diría Galeazzo Ciano) pueden reconocer y repudiar sus errores y tratar de enmendarlos. La carrera para salvar los Diarios de Ciano es, en gran medida, la historia de una sorprendente misión de rescate, digna de cualquier thriller de espías, pero también es la historia de cómo estos hombres y mujeres, al intentar guarecer un conjunto de papeles que documentaban crímenes que pedían justicia, se rescataron como seres humanos.

