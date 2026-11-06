Reseña de libros: En ‘Los nombres’, Florence Knapp explora tres vidas y una herida

Florence Knapp convierte una decisión aparentemente menor –ponerle nombre a un recién nacido– en una arquitectura narrativa deslumbrante. Los nombres es una novela sobre la violencia doméstica que rehúye el espectáculo y se instala, con más eficacia, en sus mecanismos silenciosos: el aislamiento, la humillación, el control económico, el gaslighting y las amenazas a los hijos.

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En octubre de 1987, tras una tormenta, Cora acude al registro civil para inscribir a su segundo hijo. Su marido, Gordon –médico respetable en público, tirano en casa–, exige que el niño lleve su nombre, como su padre antes que él. Cora duda entre Gordon, Julian y Bear, el nombre que propone Maia, la hermana de 9 años. De esa vacilación nacen tres líneas temporales paralelas que avanzan cada siete años, desde la infancia hasta la adultez, entre 1987 y 2022.

Si el niño es “Gordon”, hereda el nombre –y el molde– de una estirpe de hombres autoritarios; la novela pregunta si la repetición patriarcal es destino o herencia aprendida. Si es “Julian”, Cora intenta darle un camino propio, una escapatoria simbólica. Si es “Bear”, la elección de Maia se convierte en un gesto casi salvaje, un acto de resistencia frente al poder del padre.

El hallazgo de Knapp no es tanto el recurso de las vidas alternativas como su uso ético. Las tres historias no compiten por ser “la verdadera”: todas demuestran que, mientras Cora permanezca atrapada en el matrimonio, ninguna elección puede proteger del todo a sus hijos.

La novela es también un fresco familiar de tres generaciones: el abuelo Gordon, el padre Gordon y el hijo posible Gordon encarnan una transmisión de autoridad, silencio y miedo. Maia, Cora y el niño llevan, cada uno a su modo, la pregunta central: “¿Seré como él?”. Foto: Salamandra Narrativa / A.P.I.

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La violencia no se limita a los golpes. Gordon manipula, aísla socialmente, controla el dinero y hace dudar a Cora de su propia cordura; su reputación profesional funciona como coraza social. Knapp muestra así que el abuso es un sistema de poder doméstico y social, no un estallido aislado.

La novela es también un fresco familiar de tres generaciones: el abuelo Gordon, el padre Gordon y el hijo posible Gordon encarnan una transmisión de autoridad, silencio y miedo. Maia, Cora y el niño llevan, cada uno a su modo, la pregunta central: “¿Seré como él?”.

Knapp no ofrece una respuesta determinista. Sus personajes cargan las heridas, pero conservan capacidad de elección, vínculo y reparación; ahí reside la esperanza discreta del libro.

La prosa de la novela es limpia, doméstica, atenta al detalle cotidiano; la estructura ramificada recuerda a la ficción de vidas paralelas, mientras la exploración de la infancia y la herencia evocan la novela familiar británica. El nombre funciona como guion social: etiqueta, profecía y carga simbólica.

Florence Knapp es una escritora británica vinculada también a Australia, donde pasó parte de su infancia. Los nombres, publicada en 2025, es su primera novela y ha sido traducida a más de 25 idiomas. Ganó el premio Debut Fiction Book of the Year en los British Book Awards.

Florence Knapp; 'Los nombres'; Salamandra Narrativa; 350 páginas; Año 2025. Foto: Salamandra Narrativa / A.P.I.

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Datos poco conocidos: escribió el primer borrador a mano, sentada en su sofá, entre enero y junio de 2022; luego lo guardó tres meses antes de revisarlo. Durante la edición añadió unas 10.000 palabras y reescribió el epílogo numerosas veces. Su esposo leyó cada capítulo, su hija contribuyó a la trama y su hijo aportó lenguaje contemporáneo para los diálogos juveniles.

Los nombres es una novela necesaria: demuestra que nombrar puede ser un acto de amor, de propiedad o de resistencia, y que las familias no solo heredan apellidos, sino formas de herir.