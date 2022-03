Bobby Cruz y más artistas que no fueron notificados del aplazamiento del Jamming Festival

Este 18 de marzo se conoció la cancelación del Jamming Festival, que sería realizado desde el 19 de marzo hasta el lunes 21. Así lo dio a conocer el alcalde de Ibagué, quien señaló que la noticia afecta a miles de personas, incluyendo a más de 150.000 espectadores que ya habían comprado sus boletas.

La noticia tomó por sorpresa a más de uno, incluidos algunos artistas que ya se encontraban en el país. Entre los músicos que no fueron notificados por los organizadores, sino que se enteraron por noticias, se incluye a Aterciopelados, Bobby Cruz, Yotuel, Caifanes, Vilma Palma y Blessed.

Para muchos el aplazamiento del festival es una falta de respeto, en especial porque anunciaron la noticia un día antes de que este arrancara. De hecho, a las afueras de Casa Babylon, bar de los mismos organizadores y lugar donde se vendían las boletas, hay personas esperando a que les hagan la devolución del dinero.

Además, en imágenes compartidas en redes sociales se ve que el sitio ya fue vandalizado por personas que dejaron mensajes en las paredes con palabras como “ladrones”.

¿Qué dice la SIC?

A pesar de que no se conocen aún las razones oficiales, el evento se canceló debido a irregularidades presentes en el listado de los artistas anunciado por los organizadores y, al parecer, falta de recursos.

Aunque las personas que habían comprado sus boletos sabían que grupos como Black Eyed Peas, Los Cafres, Maldita Vecindad, entre otros, habían anunciado su retiro del Jamming Festival, al parecer la cifra de artistas que no asistirían sería mayor a la informada por los organizadores.

De igual manera, la situación supuso que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en las últimas horas comunicara que había iniciado un seguimiento riguroso del orden interno del Jamming para verificar si los rumores eran ciertos.

En ese sentido, la entidad busca garantizar que los derechos de los consumidores y revisar que no fueron vulnerados en ningún momento.

De acuerdo con la SIC, los primeros indicios de la investigación, que tiene como protagonistas a los dirigentes de Buena Vibra Eventos E.U., empresa productora encargada del evento, arrojó que, al parecer, “las condiciones inicialmente informadas sobre el evento, los artistas y el orden de las presentaciones de los mismos, habían variado, sin que presuntamente se hubiesen informado a los consumidores de manera clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea”.

Asimismo, la entidad señaló que la empresa no solo habría caído en el error de no anunciar sus problemas, sino que además no informaron las posibles soluciones con las que iban a salir avante frente a la situación.

En ese sentido, la SIC ordenó a Buena Vibra Eventos E.U. que era obligatorio informar a los afectados de forma clara y concisa sobre la lista real de artistas confirmados, el orden en el que aparecerían y los escenarios en los que desarrollarían la presentación.

“(Deben enviar) vía correo electrónico, mensaje de texto u otro medio de comunicación directa y personalizada, a cada persona que adquirió boletas para asistir al evento los días afectados con alguna variación de las condiciones inicialmente anunciadas, las alternativas de solución ofrecidas y el procedimiento para acceder a las mismas”, añadió el comunicado de la SIC.

Cabe recordar que estas exigencias se realizaron horas antes de que los organizadores anunciaran la suspensión de este importante evento de música en el país, y que en caso de no haber obedecido a lo ordenado por la SIC habrían tenido que pagar una multa de hasta dos mil millones de pesos.