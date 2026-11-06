Concierto de Don Omar en Colombia: anuncian noticias y fecha de la preventa

El 2027 comienza a ser escenario para que decenas de artistas se muevan en giras y shows inigualables. Varias celebridades alistan sus conciertos para el próximo año, deseando llegar a Colombia para poner a bailar a más de uno.

‘The Green Star Tour 2027’: Feid anuncia nueva gira mundial y crece la expectativa por concierto en El Campín

Uno de los que más han llamado la atención es Don Omar, ícono del reguetón internacional. El artista reveló que llegará a Latinoamérica, dejando con incertidumbre a sus fanáticos.

En las últimas horas, los seguidores de Don Omar comenzaron a conocer los primeros detalles del proceso para asistir a los conciertos que tiene previstos en Colombia y otros países de Suramérica.

La expectativa crece entre los amantes del género, especialmente después de confirmarse que el próximo sábado, 7 de noviembre, se habilitará una etapa de registro para quienes deseen participar en la preventa de entradas.

Según se conoció en plataformas digitales, este proceso será el primer paso para acceder anticipadamente a la compra de boletería.

Por esta razón, quienes estén interesados en acompañar al intérprete puertorriqueño deberán estar pendientes de los anuncios que se divulguen a través de sus plataformas oficiales.

El regreso del llamado Rey del Reguetón ha despertado entusiasmo entre quienes siguen su trayectoria musical. Su recorrido por Colombia contempla presentaciones en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, además de otras paradas en territorio suramericano.

Por ahora, sus fans tendrán que esperar nuevas comunicaciones de los organizadores para conocer información sobre los escenarios, las fechas de cada espectáculo y los costos de las entradas. Mientras tanto, el registro anunciado para este sábado se convierte en el primer paso para quienes esperan verlo nuevamente en vivo.