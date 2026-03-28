De abandonar su país y cantar en los buses a buscar el éxito musical; él es Danui, el cantante que le apuesta al merenguetón

Daniel Alejandro González Medina, conocido artísticamente como Danui, nació en Puerto Cabello, Venezuela. Desde muy joven creció entre dos realidades: la visión empresarial de su padre y la humildad de su madre, una dualidad que marcaría su carácter y su forma de ver la vida.

A los 17 años tomó una decisión que cambiaría su destino: abandonar sus estudios de medicina y salir de Venezuela rumbo a Colombia en medio de la crisis.

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Llegó a Medellín sin conocer a nadie, con apenas 20 mil pesos en el bolsillo y durmiendo en la calle durante sus primeros días.

Para sobrevivir hizo de todo: vendió aguacates y arepas en la calle, cargó bultos en la minorista y trabajó como mesero, cocinero, domiciliario y repartidor, jornadas de más de 16 horas diarias con un solo objetivo: salir adelante.

Incluso cantó en los buses de Medellín, descubriendo que su voz podía abrirle caminos. Paradójicamente, cantar le generaba más ingresos que otros trabajos considerados más “estables”, confirmándole que la música siempre había estado esperándolo.

Danui, cantante de merenguetón Foto: Cortesía

Con los años, junto a su pareja, empezó desde cero un pequeño negocio de hamburguesas que funcionaba en un apartaestudio que de día era cocina y de noche dormitorio.

Tras momentos de quiebra, hambre y dificultad, ese emprendimiento terminó convirtiéndose en una empresa con varias sedes y decenas de colaboradores.

Pero el sueño seguía intacto: la música.

En 2025 decidió apostar definitivamente por su carrera artística y retomar el camino que había iniciado a los 14 años. Con disciplina y su propia inversión, lanzó su primer sencillo Embobao, marcando el inicio de una nueva etapa.

Hoy Danui no solo es un nuevo artista, es la historia de un migrante que pasó de dormir en la calle a construir empresa, y que ahora busca conquistar la música sin olvidar de dónde viene.

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Nuevo lanzamiento musical de Danui

El artista regresa con Delito, un merenguetón vibrante que se mueve entre la picardía, el deseo y esa tensión tan conocida de cuando alguien no termina de decidirse.

Este sencillo apuesta por un sonido urbano con ADN caribeño y una energía pensada para encender cualquier pista.

Delito gira alrededor de una escena muy concreta: una noche de copas, química evidente y una mujer que duda entre dejarse llevar o frenar la historia antes de que empiece.

Danui, cantante venezolano. Foto: Cortesía

En medio de ese juego aparece la frase que da sentido a todo el tema: “Yo me compro el lío por ti”, una expresión popular entre jóvenes venezolanos que aquí se convierte en declaración de intenciones: asumir el riesgo, cargar con las consecuencias y elegir el momento sin mirar atrás.

El coro, construido sobre el repetitivo y contagioso “no, no… sí, sí”, captura esa dualidad emocional que todos hemos vivido alguna vez.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip grabado en Santa Marta, con un concepto completamente playero. Playas, mar abierto y un velero en Taganga enmarcan una narrativa visual que refuerza el espíritu juvenil del sencillo y la conexión de Danui con una estética caribeña clara y coherente.

Con Delito, Danui no solo entrega una canción para bailar, sino una frase que resume su actitud: si hay conexión, que no haya dudas. Y si hay riesgo, que valga la pena.