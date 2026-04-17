El ‘efecto J Balvin’: Bucaramanga se alista para un ‘boom’ económico este fin de semana

El concierto de J Balvin en Bucaramanga este sábado, 18 de abril, no solo marca una de las citas musicales más esperadas del año, sino que también se perfila como un impulso clave para la economía local.

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El evento hace parte de su gira nacional ‘Ciudad Primavera’ y ha generado expectativa no solo entre los seguidores del artista, sino también en distintos sectores productivos de la capital santandereana.

De acuerdo con proyecciones del gremio de comerciantes, este tipo de espectáculos tienen un impacto directo en la dinámica económica de las ciudades donde se realizan.

El concierto de J Balvin en Bucaramanga sería un impulso para la economía local. Foto: Guillermo Torres /Semana

Así lo explicó el director de Fenalco en Santander, Alejandro Almeyda, quien destacó los resultados obtenidos en otras plazas del país. “Se estima que el concierto podría generar un crecimiento en ventas entre $8.000 y $15.000 millones. Además, se espera que la ocupación hotelera alcance hasta un 70 %, lo que representaría una recuperación importante para el sector”, afirmó.

Las cifras toman relevancia si se comparan con lo ocurrido en otras ciudades. En Medellín, un evento del artista logró mover más de 13.000 millones de pesos, mientras que en Cali el impacto económico superó los 20.000 millones.

Estos antecedentes permiten anticipar un panorama favorable para Bucaramanga, donde comerciantes, hoteleros y empresarios ven en el concierto una oportunidad para reactivar sus actividades.

El sector hotelero sería uno de los principales beneficiados, con una ocupación que podría alcanzar niveles cercanos al 70 %, impulsada por la llegada de visitantes de otras ciudades.

A esto se suma el comportamiento esperado en restaurantes, que podrían registrar incrementos en sus ventas entre el 15 % y el 30 % durante el fin de semana del evento.

El movimiento no se limita a estos sectores. Actividades como el transporte, los servicios de taxi y el comercio en general también proyectan aumentos cercanos al 15 %, lo que evidencia el efecto multiplicador que tienen los eventos culturales de gran escala.

En otras ciudades el impacto de los conciertos de J Balvin han dejado grandes movimientos económicos. Foto: El País

Otro de los aspectos más relevantes es la generación de empleo. Se estima que el concierto podría crear alrededor de 2.000 puestos de trabajo temporales, tanto directos como indirectos, especialmente en áreas relacionadas con logística, montaje, producción y atención al público.

Este tipo de espectáculos pone en evidencia el papel estratégico de las industrias culturales y creativas en Colombia. Más allá del entretenimiento, eventos como el concierto de J Balvin se convierten en motores de desarrollo económico, capaces de activar cadenas productivas completas y generar oportunidades laborales en distintas áreas.

Desde Fenalco insisten en la necesidad de seguir apostándole a este tipo de iniciativas con artistas de alto reconocimiento, tanto nacionales como internacionales.

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La respuesta del público, sumada al impacto económico, demuestra que la cultura y el entretenimiento no solo generan experiencias, sino que también aportan al crecimiento de las ciudades.

Con este panorama, Bucaramanga se prepara para vivir una jornada que promete no solo música, sino también un importante impulso para su economía local.