Exclusiva: estos son los primeros 30 artistas confirmados para el BIME

El próximo mes de mayo la capital de Colombia acogerá por segundo año consecutivo BIME, la cita imprescindible para profesionales de la industria musical, que tendrá lugar del 3 al 7 de mayo, ofreciendo una completa y diversa programación para que los asistentes puedan disfrutar de una amplia programación musical en el barrio de San Felipe, una ubicación donde convergen la cultura, la creatividad y el emprendimiento.

Las actividades se concentrarán en tres grandes espacios: la programación BIME PRO -incluyendo conversatorios, talleres, speedmeetings, junto con las masterclasses BIME Campus y la Start Up Village- tendrán lugar en la Universidad EAN.

Cabe resaltar que cada día, al finalizar las jornadas profesionales, el encuentro continuará en el marco de BIME LIVE, que contará con conciertos en directo en tres escenarios ubicados en el Distrito Creativo de San Felipe; extendiéndose hasta la noche en el mítico espacio The Ghetto Project, un recinto que es una experiencia en sí misma, con showcases en las salas Kaputt y The Bonfire.

BIME PRO, el congreso dirigido al público profesional, contará con importantes protagonistas de la industria musical internacional y estará lleno de ponencias, masterclasses, talleres y networking.

Se contará con personajes como: Aline Torres (BR), secretaria municipal de Cultura de São Paulo; Ana María Díaz (CO), gerente de entretenimiento en vivo en Páramo Presenta, promotora responsable del Estéreo Picnic, entre otros importantes festivales; Catalina Valencia (CO), secretaria de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá; Daniel Merino (CH), y manager de entretenimiento en Bizarro y productor general del festival de Viña del Mar.

Eduardo Méndez (VE), director ejecutivo en El Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela; Enrique Noel (PA), director de Derechos Culturales y Ciudadanía del Ministerio de Cultura de Panamá; Florencia Juri (AR), manager de Nathy Peluso y Zoe Gotusso; Javier Garcinuño (ES), director general de Bilbao Ekintza-Ayto de Bilbao; Luz Ángela Castro Almanya (CO), directora general de OCESA Colombia entre otros. La programación se puede revisar en la web bime.org.

El evento contará con más de 100 artistas y expertos en la industria de la música.

Este programa se desarrolla con profesionales que llegan de más de 40 países a inspirarse y formarse; a la vez que se impulsa el desarrollo de una industria que se caracteriza por promover el tejido creativo, emprendedor y cultural de la sociedad, con cada vez mayor impacto económico a nivel mundial.

Con este enfoque sectorial, los contenidos buscan generar un gran sentido de la responsabilidad respecto a las cuestiones que competen no solo a la industria de la música, sino también a la sociedad internacional, como son las cuestiones de igualdad, sostenibilidad, innovación, derechos y formación.

Los primeros 30 artistas confirmados para el BIME

BIME LIVE, la programación musical de tarde y noche, contará con 5 escenarios distribuidos en diferentes espacios de San Felipe. Este jueves e desvelan los primeros 30 artistas, quienes llegarán de 10 países: Arde Bogotá (ES), Atras Hay Truenos (AR); Bala Desejo (BR), Belako (ES), Briela Ojeda (CO), Bruses (MX), Bruno Campinan (CA), Buha 2030 (CO), Carolina Durante (ES), Irepelusa (VE), Jimena Amarillo (ES), Juliana Velasquez (CO), Kaleema (AR), Katanga Dub (ES), La Marimba (RD), La Sra. Tomasa (ES), Lee Eye (CO), Lia Kali (ES), Maiguai (CO).

Se revelaron los primeros artistas que se presentarán en el BIME Live.

Margarita Siempre Viva (CO), Oreka TX (ES), Ruzto (CO), Sandra Monfort (ES), Sie7e (PR), Sergio Páramo (CO); Tanika Charles (CA), The Kitsch (CO), Toy Selectah (MX) y Yorka (CHI); son los primeros nombres que salen a la luz de una extensa programación que acerca las tendencias musicales de todas las partes del mundo.

Por otro lado, BIME LIVE ofrecerá actividades culturales abiertas a toda la ciudadanía, incluyendo un Mercado del Vinilo, a la que también se une una edición especial de Open San Felipe x BIME y que se extenderá hasta el domingo 7 de mayo.