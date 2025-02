Herramientas para crecer en la música y en redes

Las redes: conectar en lugar de solo publicar

Para Mabel, las redes sociales no son solo una vitrina donde sube contenido, sino un canal directo con su audiencia. Más que enfocarse en números, se ha concentrado en crear una comunidad que realmente la sigue porque se siente conectada con su música y su personalidad. Instagram, TikTok y YouTube son sus principales plataformas, y cada una la usa de manera diferente.

Dónde distribuir la música sin depender de disqueras

Mabel usa estas plataformas para tener control sobre sus lanzamientos. También analiza sus datos en Spotify for Artists , que le permite ver en qué países la escuchan más, qué canciones tienen mejor rendimiento y cómo mejorar su estrategia de promoción. “Si no entiendes quién te está escuchando y dónde, es más difícil crecer”, comenta.

Herramientas para grabar y producir ideas

No siempre se necesita un estudio de grabación enorme para comenzar. Muchas ideas surgen en momentos inesperados y Mabel ha aprendido a capturarlas con herramientas accesibles . Usa GarageBand o FL Studio para maquetas básicas y, cuando algo tiene potencial, lo lleva a un productor para darle forma profesional.

Organización y composición: guardar cada idea cuenta

La inspiración no siempre llega cuando uno la necesita y por eso Mabel ha aprendido a organizarse para no perder ideas valiosas. Usa Google Keep y Evernote para escribir letras o guardar frases que luego pueden convertirse en canciones. También organiza sus proyectos en Notion y Trello, donde anota fechas de lanzamientos, ideas de contenido para redes y tareas importantes.