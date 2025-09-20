Suscribirse

Kapo llega al Movistar Arena para hacer historia en Bogotá: “Aquí está decretado otro sueño”

El famoso intérprete de ‘UWAIE’ y ‘Aloh Aloh’ brindará su primer concierto en la capital.

Redacción Semana
20 de septiembre de 2025, 8:32 p. m.
Kapo confirmó su primer Movistar Arena en Bogotá.
Kapo confirmó su primer Movistar Arena en Bogotá. | Foto: Cortesía

Kapo anuncia el concierto más importante de su carrera: su primer show en el Movistar Arena de Bogotá, el próximo 7 de marzo de 2026.

Un espectáculo que marcará un antes y un después para el artista que ha convertido el afrobeat y el urbano en una bandera global, llevando su música de las calles a los escenarios más prestigiosos del mundo.

El anuncio llega tras un recorrido internacional que lo ha posicionado como una de las figuras más potentes de la nueva generación.

Alejandro Sanz se une a Rels B para su nuevo lanzamiento en el que le cantan al amor; fans reaccionaron: "El crush de mi mamá y el mío"

Concierto de Kapo en el Movistar Arena de Bogotá

La presentación del famoso cantante comenzará a las 9:00 p. m., aunque la apertura de puertas será a las 7:00 p. m.

Etapas de preventa

  • Preventa clientas Movistar Total: del 20 de septiembre a las 10:00 a. m. hasta el 22 de septiembre a las 9:59 a. m.
  • Preventa Nu: del 23 de septiembre a las 10:00 a. m., hasta el 25 de septiembre a las 9:59 a. m.
  • Público general: a partir del 25 de septiembre a las 10:00 a. m.

Precios de la boletería

  • Tribuna fan sur: $470.300.
  • Piso 2 (202 - 206 & 214 - 218) - Etapa 1: $317.000.
  • Piso 2 (202 - 206 & 214 - 218) - Etapa 2: $352.400.
  • Piso 2 (207 & 213) - Etapa 1: $281.700.
  • Piso 2 (207 & 213) - Etapa 2: $317.100.
  • Platea - Etapa 1: $175.600.
  • Platea - Etapa 2: $211.000.
  • Piso 3 (307 - 313) - Etapa 1: $128.500.
  • Piso 3 (307 - 313) - Etapa 2: $152.100.
  • Piso 3 (302 - 306 & 314 - 318) - Etapa 1: $93.200.
  • Piso 3 (302 - 306 & 314 - 318) - Etapa 2: $116.700.
Kapo y Camilo unen sus voces por primera vez en el bolero 'Esta es tu casa nena'

Recorrido internacional de Kapo

En 2025, Kapo llevó su tour a Estados Unidos con presentaciones en Miami, Nueva York, Los Ángeles y Chicago, además de Canadá, donde vibraron ciudades como Montreal y Toronto.

Europa también se rindió a su propuesta: en España conquistó escenarios en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao, demostrando que su sonido trasciende fronteras y culturas.

Los reconocimientos hablan por sí solos: Premio Nuestra Tierra a Mejor Artista Revelación 2025, Premio Heat a Artista Revelación del Año, y certificaciones de platino y oro en España gracias a temas como Ohnana, que alcanzó el número 1 en el Latin Rhythm Airplay de Billboard, UWAIE y Aloh Aloh.

Cada logro ha sido una muestra del alcance de su música y del impacto cultural que genera en distintas latitudes.

El concierto del 7 de marzo en el Movistar Arena será mucho más que un show: un viaje sonoro que repasará su evolución artística, desde sus inicios hasta los hits que lo han llevado a conquistar el mundo.

“Soy cantante y dejaré de soñar cuando mi corazón deje de latir. Aquí está decretado otro sueño, APDM” asegura Kapo.

