Khomha encabezará jornada de música electrónica en el festival ‘EnCalle de Cultura’ en Medellín

La música electrónica será uno de los ejes de la programación del festival ‘EnCalle de Cultura’ este fin de semana en Medellín. El evento gratuito busca llevar presentaciones musicales, arte y actividades culturales a distintos barrios de la ciudad.

Uno de los artistas principales de la jornada será el DJ y productor paisa Khomha, quien se presentará este sábado 14 de marzo en el puente de la 4 Sur a partir de las 3:00 p. m. El espacio público será adaptado como escenario para esta actividad cultural abierta al público.

El artista ha participado en festivales internacionales como Tomorrowland y Ultra Music Festival, y fue el primer colombiano en presentarse en el Electric Daisy Carnival (EDC) de Las Vegas. También cerró como figura principal el EDC México, considerado uno de los festivales de música electrónica más grandes de América Latina.

Presentación del DJ internacional Khomha Foto: Suministrada / @SKYEBANDIT

Para Khomha, la participación en un evento gratuito en la ciudad representa una oportunidad de acercarse a nuevos públicos. “Poder llevar esta experiencia a un espacio abierto permite que nuevas personas descubran el proyecto y vivan la música desde otro lugar”, afirmó el artista, quien comenzó su carrera en Medellín cuando tenía 14 años.

El DJ también destacó la importancia de compartir escenario con artistas locales, a quienes reconoce como parte fundamental del movimiento electrónico en la ciudad, al mantener actividad constante en diferentes espacios cada fin de semana.

Nidia Góngora lanza Positivo Records: es la primera mujer del Pacífico en fundar sello discográfico

Durante la presentación, los asistentes podrán escuchar un set preparado especialmente para el evento. Según el productor, el espectáculo incluirá elementos característicos de su propuesta musical, que combina techno y house melódico con estructuras atmosféricas.

“Medellín es una ciudad muy importante para el proyecto, así que el set tendrá una energía especial. Estamos preparando momentos únicos y posibles invitados sorpresa para que esta presentación sea diferente a cualquier otra en el mundo”, explicó.

La trayectoria del artista ha incluido presentaciones en escenarios internacionales como Electric Zoo en Nueva York y Dreamstate. Su propuesta se inscribe dentro de la electrónica melódica, con producciones que combinan distintos elementos sonoros del techno y el house.

Khomha también indicó que durante 2026 trabaja en nuevos lanzamientos, colaboraciones y presentaciones en diferentes ciudades del mundo. “Colombia sigue siendo un lugar muy importante para el proyecto. Queremos mantener presencia en eventos clave del país y seguir conectando con el público colombiano”, señaló.

La Pestilencia anuncia su retiro tras 40 años, esta es la fecha de su último concierto en Bogotá

De cara al festival, el DJ extendió una invitación al público para asistir a la jornada cultural. “Queremos invitar a todos los amantes de la música electrónica a que nos acompañen este sábado 14 de marzo en Medellín, en el puente de la 4 Sur. Será un show muy especial, con invitados sorpresa y mucha música para compartir juntos. Lo mejor es que es un evento gratuito y abierto para todos”.