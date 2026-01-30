Música

Lista completa de nominados a las principales categorías de los Grammys: lideran Lady Gaga, Kendrick Lamar y Bad Bunny

Hay un grupo de artistas que arrasó con las categorías y se postula a quedarse con los galardones.

Redacción Cultura
30 de enero de 2026, 4:00 p. m.
Lady Gaga será una de las protagonistas.
Lady Gaga será una de las protagonistas. Foto: FilmMagic

A continuación presentamos la lista con los nominados en las principales categorías de la 68ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles.

El rapero Kendrick Lamar la encabeza con nueve nominaciones, seguido por Lady Gaga, con siete. En tercer lugar figuran el puertorriqueño Bad Bunny, Sabrina Carpenter y el compositor de R&B Leon Thomas, cada uno con seis nominaciones.

Álbum del año

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” - Bad Bunny

“Swag” - Justin Bieber

“Man’s Best Friend” - Sabrina Carpenter

“Let God Sort Em Out” - Clipse (Pusha T & Malice)

“Mayhem” - Lady Gaga

“GNX” - Kendrick Lamar

“Mutt” - Leon Thomas

“Chromakopia” - Tyler, The Creator

Grabación del año, que reconoce la interpretación general de una canción

“DtMF” - Bad Bunny

“Manchild” - Sabrina Carpenter

“Anxiety” - Doechii

“Wildflower” - Billie Eilish

“Abracadabra” - Lady Gaga

“Luther” - Kendrick Lamar with SZA

“The Subway” - Chappell Roan

“APT.” - Rose y Bruno Mars

Canción del año, reconocimiento a una composición

“Abracadabra” - Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

“Anxiety” - Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

“APT.” - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose y Bruno Mars)

“DtMF” - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo Rene Sencion Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

“Golden (”KPop Demon Hunters") - EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

“Luther” - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)

“Manchild” - Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

“Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor artista revelación

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor interpretación pop solista

“Daisies” - Justin Bieber

“Manchild” - Sabrina Carpenter

“Disease” - Lady Gaga

“The Subway” - Chappell Roan

“Messy” - Lola Young

Mejor interpretación pop dúo/grupo

“Defying Gravity” - Cynthia Erivo & Ariana Grande

“Golden (”KPop Demon Hunters") - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

“Gabriela” - KATSEYE

“APT.” - Rose y Bruno Mars

“30 For 30” - SZA with Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop

“Swag” - Justin Bieber

“Man’s Best Friend” - Sabrina Carpenter

“Something Beautiful” - Miley Cyrus

“Mayhem” - Lady Gaga

“I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)” - Teddy Swims

Mejor álbum de rap

“Let God Sort Em Out” - Clipse (Pusha T & Malice)

“Glorious” - GloRilla

“God Does Like Ugly” - JID

“GNX” - Kendrick Lamar

“Chromakopia” - Tyler, The Creator

Grammy
Premios Grammy Foto: AP

Mejor interpretación rap

“Outside” - Cardi B

“Chains & Whips” - Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar & Pharrell Williams

“Anxiety” - Doechii

“tv off” - Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay

“Darling, I” - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

Mejor video musical

“Manchild” - Sabrina Carpenter

“So Be It” - Clipse

“Anxiety” - Doechii

“Love” - OK Go

“Young Lion” - Sade

Mejor álbum de música del mundo

“Sounds Of Kumbha” - Siddhant Bhatia

“No Sign of Weakness” - Burna Boy

“Eclairer le monde - Light the World” - Youssou N’Dour

“Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)” - Shakti

“Chapter III: We Return to Light” - Anoushka Shankar con la participación de Alam Khan & Sarathy Korwar

“Caetano e Bethania Ao Vivo” - Caetano Veloso y Maria Bethania

Artistas con más nominaciones

Kendrick Lamar - 9

Lady Gaga - 7

Bad Bunny - 6

Leon Thomas - 6

Sabrina Carpenter - 6

*Con información de AFP

