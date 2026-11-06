ARCADIA: Pocas personas (usted, una) saben lo que se siente tener una voz que dialoga con la tierra, las estrellas y todo en el medio. ¿Cómo describe el hecho de cantar?

ANA TORROJA: Yo creo que cantar, aparte de ser un ejercicio físico agotador (ríe) que implica muchísimas cosas y que la gente no lo piensa, es una de las formas más mágicas de conectar con el otro. A través de las notas, de la melodía y a través también de unas letras, unas historias. Y hay muchas formas de cantar. Es muy bonito lo que me ha dicho, nunca me lo habían definido así, porque ya no es solo cantar: es interpretar, es hacer que lo que estás contando le toque alguna fibra al de enfrente y al que te está escuchando. Y tiene que ver con las emociones. Yo soy una persona que vive todo muy al cien por cien y siento mucho las cosas; y eso al final también se acaba transmitiendo a través de la voz.

"Cantar es una de las formas más mágicas de conectar con el otro", nos dice Torroja, "a través de las notas, de la melodía y a través también de unas letras, unas historias". Foto: Jennifer Pochat /

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ARCADIA: El presente es muy convulsionado, ¿cómo la afecta esta realidad en lo personal y en su trabajo artístico?

A.T.: Lo sufro, ¿eh?, en mi día a día. A veces digo: “Hoy no voy a leer las noticias, hoy necesito paz”. Es cierto que está muy convulso y pienso sobre todo en la gente que nos sigue, en mi hija, en mi caso, y en la gente más joven, en el mundo que están encontrándose.

No sé muy bien para dónde vamos, pero tengo fe en que sea para un sitio mejor.

De todas formas, trato de ser positiva y pienso que muchas veces hay que tocar fondo para volver a tirar para arriba. No sé muy bien para dónde vamos, pero tengo fe en que sea para un sitio mejor.

ARCADIA: Una noticia buena es que vuelve a Bogotá, a cantar. ¿Tiene alguna memoria en particular de Colombia, de Bogotá?

A.T.: Bueno, Bogotá fue sold out la última vez que estuve; también Medellín. Fueron unos conciertos espectaculares. Colombia, igual que México, lleva la música en el ADN, y hay tanto y tan buen talento que nace en Colombia…

Sobre la gente que va a ver los conciertos, los vive como si estuviera encima del escenario cantando conmigo. Es muy especial y muy bonito lo que se crea. No sé lo que va a ocurrir en este; espero que sea igual de bonito y salgamos felices como en los anteriores.

Hoy por hoy, hasta donde he hecho conciertos, la gente sale eufórica, incluida yo (ríe). Y tengo muchas ganas de volver porque Bogotá es un lugar donde podría vivir.

Hoy por hoy, hasta donde he hecho conciertos, la gente sale eufórica, incluida yo (ríe). Y tengo muchas ganas de volver porque Bogotá es un lugar donde podría vivir; es de esos sitios adonde llego y me siento en casa. No me ocurre en todos los lugares. Estoy deseando pisar esas calles e ir a comer rico. Además, me pego el madrugón para llegar a una hora prudente y pasear, si no es ir directo del hotel al show.

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ARCADIA: En su trabajo más reciente, Se ha acabado el show, trae música increíble y una portada acorde. Y asume la autoría con toda propiedad, como nunca antes...

A.T.: Es verdad que es el primer disco que escribo entero como compositora, las 10 canciones. En mis discos en solitario había ido escribiendo canciones, más o menos, pero nunca había hecho un trabajo completo. Y fue a raíz de sentir las paradojas, la magia, las sorpresas de la vida, que me senté a pensar… ¿qué hago?, ¿qué ofrezco que no haya ofrecido?, ¿de qué hablo o qué cuento que no haya contado? Y me di cuenta de que me faltaban, absolutamente, la motivación y la ilusión. Y me dije: “Bueno, pues a lo mejor no tengo que hacer nada, tengo que cerrar el quiosco, irme a mi casa y hasta aquí llegué”. Pensé en si se había acabado el show.

Muchas veces le cuento al papel las cosas que me rondan la cabeza (y me gusta hacerlo porque el papel te deja ser y no te juzga.

Pero, a raíz de escribir eso, porque muchas veces le cuento al papel las cosas que me rondan la cabeza (y me gusta hacerlo porque el papel te deja ser y no te juzga), me dije: “¿Por qué no lo convierto en canción y lo comparto con la gente?”. Seguramente haya muchos que tengan dudas existenciales en algún momento de su vida. Y fue a partir de ahí que se abrieron la puerta y mi corazón, y me sentí con la libertad y la necesidad de escribir yo las canciones. Sentí que no lo podía contar si no era yo. La maleta no la podía contar si no era yo; A veces, tampoco; Otra mitad, tampoco; Cuánto me falta, tampoco...

Además, cuando empecé a escuchar canciones que me mandaban otros (reproduje los primeros segundos de unas 200 canciones), me decía: “No, no, no, no es por aquí”. Y al final me dije: “¿Por qué no me siento a escribir yo con otros autores?”. No me sentía con la seguridad suficiente para escribirlo todo; líricamente las letras se me dan muy bien, modestia aparte, pero con la música dudo más. Así que me apoyé en amigos y en otros autores. Y así fue naciendo Se ha acabado el show, que obviamente es otro comienzo. Es verdad que muchas veces hay que tocar fondo para volver a empezar o hay que cerrar un capítulo para abrir otro.

La portada de su más reciente trabajo musical es increíble, para sorpresa de nadie. Foto: Ana Torroja / Altafonte

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ARCADIA: ¿Cómo permea este trabajo en el show que trae, en ese diálogo suyo entre presente y pasado?

A.T.: He conseguido (sobre todo con este disco) confundir a la gente: casi logro que la gente no sepa si la canción que estoy cantando es de Mecano o de Ana Torroja (ríe). Se ensamblan muy bien y, aunque a lo mejor haya gente que no conozca tanto las canciones nuevas, canto los cinco sencillos del disco y los aplauden con la misma emoción que las canciones que ya conocen, lo cual me llena de emoción y de orgullo.

ARCADIA: Hay una colaboración con Esteman, ¿puede haber una sorpresa con él en vivo?

A.T.: ¡Ay! Me haría tan feliz. No lo sé, le puedo preguntar, pero él está grabando su disco. De hecho, cuando hice el Metropolitan en México, me tuvo en ascuas hasta el último momento porque estaba tratando de coordinar agendas con la grabación de su disco. Pero le puedo preguntar, a lo mejor está por Colombia en esos días. Me encanta cantar con él, pero si no va, de todas formas lo tengo ahí en la pantalla lo más grande posible, para que esté presente.

ARCADIA: Ha interpretado cualquier cantidad de himnos. Si dependiera de usted escoger algunos para lanzar en una cápsula del tiempo, ¿cuáles escogería?

A.T.: ¡Ostras! Ya no te quiero, de las mías, pero las de Mecano son tan potentes que es muy difícil elegir. Me cuesta tanto olvidarte, Mujer contra mujer, Hijo de la luna y La fuerza del destino, por poner alguna más up. Hay demasiadas, y muchas de ellas están ahí en el concierto. (*Le decimos que nos fascina El 7 de septiembre, también, y nos dice que sonará).

ARCADIA: Pasando por todo lo que vivió en Mecano y armando su carrera en solitario, ¿detectó aprendizajes que pueda compartir con jóvenes artistas? Es un escenario muy distinto a cuando usted creció…

A.T.: Para mí, una de las cosas más importantes es ser único, tener una propuesta personal, no tratar de imitar a nadie. Y, luego, ser consciente de que no siempre es tu momento, por mucho que lo intentes. Tienes que seguir caminando. Un día a lo mejor tienes suerte y tu canción se vuelve viral, y otro día no.

Una de las cosas más importantes es ser único, tener una propuesta personal, no tratar de imitar a nadie. Y, luego, ser consciente de que no siempre es tu momento, por mucho que lo intentes. Tienes que seguir caminando. Un día a lo mejor tienes suerte y tu canción se vuelve viral, y otro día no.

Pero si eso es lo que quieres hacer, tienes que seguir ahí. Lo más difícil es mantenerse, seguir haciendo lo que te gusta y ser coherente con tu persona. No quieras ser alguien que no eres.

La gente, claro, canta con pasión las canciones de Mecano porque las lleva en la sangre y el alma; pero también ovaciona con intensidad las nuevas composiciones de Ana Torroja. Foto: Jennifer Pochat /

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ARCADIA: ¿Cómo ha vivido las olas del feminismo, del machismo regresivo y de las luchas queer?

A.T.: Yo he sido educada en la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Así fue en mi casa, eso es lo que viví y eso es lo que defiendo siempre. No me gustan los extremos. No me gusta la radicalización, en nada, pero considero que hay que seguir trabajando en la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Hay que seguir trabajando también en aceptar la diversidad en el amor. Mucho se ha conseguido, pero todavía hay mucho por hacer.

No me gustan los extremos. No me gusta la radicalización, en nada, pero considero que hay que seguir trabajando en la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Hay que seguir trabajando también en aceptar la diversidad en el amor. Mucho se ha conseguido, pero todavía hay mucho por hacer.

Creo que los extremos rompen, no ayudan a conciliar. Siento que si empezáramos de cero, sin normas, sin reglas, sin religiones, todo sería mucho más natural. Para mí, al final, la diversidad en el amor es natural y también lo es la igualdad en los derechos.

Por fortuna, literalmente, ¡no se ha acabado el show! Foto: Páramo Presenta

ARCADIA: Agradeciéndole años de increíble arte, ¿invita a la gente a su concierto?

A.T.: Mira, si se quieren colar en mi fiesta, el 11 de noviembre vamos a estar ahí con muchísima música, con un concierto que se lo van a cantar de arriba abajo, que lo van y lo vamos a disfrutar muchísimo. Y, pues, nada, ahí estaremos con los brazos abiertos y mucha música.

*Puede conseguir boletos para esta fiesta-Torroja en este enlace.