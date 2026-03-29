Apple TV: los seis estrenos que llegan a la plataforma de streaming en el mes de abril de 2026

Quedarse en casa ya no es sinónimo de aburrimiento, todo lo contrario. Con solo una pantalla ya sea televisor, tablet o celular, cualquiera puede sumergirse en un montón de historias sin siquiera levantarse del sofá.

En ese escenario, las plataformas de streaming se han adueñado del entretenimiento diario, y una de las que más destaca entre el público es Apple TV. Su éxito no es casualidad: reúne películas, series, documentales e incluso animación en un solo lugar, todo listo para ver con un clic o desde el celular.

Ver los estrenos de Apple TV para el mes de abril de 2026 Foto: Getty Images/iStockphoto

Así, lo que antes podía parecer un plan simple, hoy se ha convertido en una de las formas favoritas de pasar el tiempo libre.

Próximos estrenos de Apple TV en 2026

For all mankind (T5)

Viernes 27 de marzo

La quinta temporada de “For all Mankind,” la exitosa serie dramática espacial aclamada por la crítica de los creadores Ronald D. Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi, retoma los años transcurridos desde el robo del asteroide Ricitos de Oro.

Happy Valley se ha convertido en una colonia próspera con miles de residentes y una base para nuevas misiones que nos llevarán aún más lejos en el sistema solar. Pero con las naciones de la Tierra ahora exigiendo ley y orden en el Planeta Rojo, la fricción continúa creciendo entre las personas que viven en Marte y su antiguo hogar.

Amigos y vecinos (T2)

Viernes 3 de abril

Tras ser despedido, Andrew “Coop” Cooper (Hamm), un gestor de fondos de cobertura que aún lidia con su reciente divorcio, recurre al robo en las casas de sus vecinos en el opulento barrio de Vestment Village, solo para descubrir que los secretos y las aventuras amorosas que se esconden tras esas fachadas de opulencia podrían ser más peligrosos de lo que jamás imaginó.

En la segunda temporada, Andrew redobla su apuesta por la vida como un improbable ladrón suburbano, hasta que la llegada de un nuevo vecino amenaza con exponer sus secretos y poner en peligro a su familia.

Outcome

Viernes 10 de abril

Outcome es una comedia oscura que se centra en Reef Hawk (Keanu Reeves), una querida estrella de Hollywood que debe sumergirse en las profundidades de sus demonios ocultos después de ser extorsionado con un misterioso video que seguramente destrozaría su imagen y pondría fin a su carrera.

Con el apoyo de sus mejores amigos de toda la vida, Kyle (Cameron Diaz) y Xander (Matt Bomer), junto con su abogado de crisis, Ira (Jonah Hill), Reef se embarca en un viaje de introspección para enmendar las injusticias con cualquiera a quien haya podido perjudicar con la esperanza de identificar al chantajista.

Margo tiene problemas de dinero

Miércoles 15 de abril

Margo tiene problemas de dinero es un drama familiar audaz, conmovedor y cómico que sigue a Margo (Fanning), quien recientemente abandonó la universidad y aspirante a escritora, la hija de una ex camarera de Hooter’s (Pfeiffer) y un ex luchador profesional (Nick Offerman), mientras se ve obligada a salir adelante con un bebé recién nacido, una pila creciente de facturas y una cantidad cada vez menor de formas de pagarlas.

Historial criminal (T2)

Miércoles 22 de abril

Historial criminal es el thriller policial aclamado por la crítica, protagonizado por el ganador del Óscar y del premio BAFTA Peter Capaldi, y la nominada al premio Laurence Olivier y al premio Critics Choice Awards, Cush Jumbo. Un drama impactante, centrado en los personajes y ambientado en el corazón del Londres contemporáneo, la serie explora la imposibilidad de la policía cuando la verdad está en juego.

En la segunda temporada, cuando un joven es apuñalado hasta la muerte en un mitin político, los policías rivales June Lenker (Jumbo) y Daniel Hegarty (Capaldi) se ven obligados a formar una alianza incómoda. Pero lo que comienza como la búsqueda de un asesino se convierte en una operación encubierta para frustrar un atentado de extrema derecha en el corazón de Londres.

Widow’s bay

Miércoles 29 de abril

Widow’s Bay es un pintoresco pueblo isleño a 64 kilómetros de la costa de Nueva Inglaterra. Pero algo acecha bajo la superficie. El alcalde Tom Loftis (Rhys) está desesperado por revivir su comunidad en dificultades. No hay wifi, la señal celular es irregular y debe lidiar con lugareños supersticiosos que creen que su isla está maldita.

Quiere que esta gente lo respete. No lo hacen. Piensan que es débil y cobarde. Y lo es. Pero Loftis está decidido a construir un futuro mejor para su hijo adolescente y convertir la isla en un destino turístico. Milagrosamente, lo logra: los turistas finalmente están llegando.